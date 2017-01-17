به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مازنی، شامگاه سه شنبه در آیین بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه نصیرخان بهشهر افزود: هاشمی فرزند انقلاب بود که لحظه‌ای از انقلاب و اهداف آن جدا نشد و تمام تلاشش برای حفظ دستارودهای انقلاب و نظام بود.

وی با اعلام اینکه هاشمی از مؤسسین انقلاب بود، گفت: اگر چند شخصیت در این انقلاب نقش تأسیس داشته باشند و محوری‌ترین نقش را امام راحل و شهید مطهری، منتظری، بهشتی، ربانی شیرازی و رهبری داشته‌اند که از سال ۳۸ و قبل از ۱۵ خردادو همچنین در سالهای ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و سپس در پیروزی انقلاب نقش آفرینی کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکنجه و زندانی شدن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیان داشت: ایشان در زندان‌های مختلف ساواک زندانی، شکنجه و تبعید شدند و هیچ گاه دست از ارزش‌هایی که به آن معتقد بودند نکشیدند و برای تأسیس انقلاب، مشکلات فراوانی را متحمل شدند.

مازنی ادامه داد: آیت‌الله هاشمی در قبل و بعد از انقلاب برای این نظام تلاش‌های فراوانی انجام داد و تأسیس نهادهای انقلابی و بازسازی ارتش، جهادسازندگی و وزارتخانه‌ها و مجلس شورای اسلامی و... بر اساس تئوری انقلاب اسلامی از تلاش‌های این مرد بزرگ و مبارز بوده است.

وی از دیگر وپژگی های آیت‌الله هاشمی را بر عهده گرفتن فرماندهی جنگ عنوان کرد و گفت: امام راحل در کنار تمام مسئولیت ها جانشینی اداره جنگ را به مرحوم هاشمی سپردند و کلید اندیشه هاشمی در جنگ کارسازبود و برای جمع کردن جنگی که می‌رفت به ضرر منطقه باشد نقش مؤثر داشت.

این مسئول افزود: سردار سازندگی از دیگر مواردی بود که آیت‌الله هاشمی به آن لقب گرفته بود و این عنوان بعد از جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران، که باید ویرانی‌های جنگ درست می‌شد و بازسازی شود وهمچنین بازماندگان جنگ ساماندهی شوند ۸ سال به ایشان سپرده شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان یک مدیر اجرایی موفق و خستگی‌ناپذیر نام برد که در مدیریت توانمند بود و این از دیگر خصوصیت‌های آیت‌الله هاشمی بود.

مازنی ادامه داد: آیت‌الله هاشمی صبور و با ظرفیت بود و از صبر و شکیبایی بالایی برخوردار بودند و شکنجه ساواک را در حد سوءتفاهم می‌دانستند و همچنین حداکثر تلاش را برای جذب حداکثری کردند و فاصله‌ها را کم کردند و مشکلات را تحمل کردند و شخصیت لیدری و هدایت‌گری را بر عهده گرفتند.

وی گفت: آیت‌الله هاشمی، مفسر قرآن و اسلام‌شناس بودند و بر اساس مقتضیات جهان حرکت می‌کردند که خطبه‌هایشان حرکت آفرین بود و اسلام‌شناس آگاه به زمان بود و همچنین مجاهد و شهید زنده بود که مورد ترور قرار گرفتند، عمل‌گرا و اهل کار بود و عملاً در جهت پیاده کردن اسلام تلاش کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: از ویژگی مهم ایشان و نقش خاصبه‌عنوان شیرازه انسجام ملی در ایران و انسجام منطقه این بود که ایشان مانع رشد تضادها بود و کسانی بود که تلاش می‌کرد تا همکاری و همدلی و تعامل بر اساس مصالح مشترک با تمام کشورها برقرار باشد و اتحاد، برادری و وحدت در جامعه همواره برقرار باشد.

مازنی افزود: همه ما می‌دانیم که تفاوت‌های سیاسی و جناحی وجود دارد و انسان‌ها مثل هم نیستند و افراد دارای خصوصیت‌های مختلف رفتاری هستند که اگر جناح‌ها در کنار هم منصفانه کار کنند و قانون ملاک عمل باشد می‌توان بر مشکلات نائل شد و غلبه کرد.

وی گفت: همچانکه حیات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مانع رشد تضادها و عامل وحدت بود؛ مرگشان هم باید مایه اتحاد باشد و در ادامه راه هاشمی همه ما باید دنباله‌رو ارزش‌های و آرمانهای نظام و امام و رهبری باشیم و لحظه‌ای از این ارزش‌ها جدا نشویم.