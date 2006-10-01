دانشگاه آزاد واحد جاجرم آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين دانشگاه در نخستين گام با پذيرش 75 دانشجو در دو رشته حسابداري و رايانه در مقطع كارداني راه اندازي شده است.

راه اندازي اين واحد با توجه به نياز منطقه به مراكز آموزش عالي و تسهيل در ادامه تحصيل دانش آموزان اين شهرستان، كاهش هزينه هاي تحصيل و نيز وجود واحد بزرگ صنعتي آلومينا كه نيازمند نيروي متخصص است انجام شده است.

حدود 90 درصد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي جاجرم بومي هستند كه از بين دانش آموختگان دختر و پسر هنرستان هاي فني و حرفه اي و كار و دانش جذب شده اند.

فعاليت اين واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد در حال حاضر در يك ساختمان موقت انجام مي شود اما براي ايجاد سايت دانشگاه آزاد اسلامي جاجرم پنج هكتار زمين در حد فاصل دو نقطه شهري جاجرم و گرمه در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، شهرستان 65 هزار نفري جاجرم واقع در 170 كيلومتري جنوب غرب بجنورد قرار دارد كه پيش از اين هيچ مركز آموزش عالي در اين منطقه وجود نداشته است.