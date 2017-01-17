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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۱۶

مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت؛

۵۰۰ هزار جوان با آموزش های «ازدواج سالم» آشنا شدند

۵۰۰ هزار جوان با آموزش های «ازدواج سالم» آشنا شدند

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از آموزش ۵۰۰ هزار جوان در زمینه ازدواج سالم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمداسماعیل مطلق گفت: بعد از ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر ضرورت تسهیل ازدواج سالم، اداره سلامت جوانان دراین دفتر تشکیل و چند طرح در دست اقدام قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس ارتقای شیوه زندگی سالم و ترویج ازدواج سالم در بین جوانان را در برنامه ها و دستور کار دفتر قرار دادیم. این برنامه ها شامل ترویج خانواده سالم، پایدار و بالنده و همچنین ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جوانان که در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده، تدوین شده است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: اداره سلامت جوانان با توجه به روند کاهشی ازدواج طی تعاملی با مراکز علمی همچون اعضای هیات علمی دانشگاه ها و حوزه ها اقدام به تدوین محتوا در خصوص ترویج ازدواج سالم برآمد و ۲۴ مربی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این خصوص آموزش های لازم را دریافت کردند.

مطلق گفت: در طی این مدت ۵۰۰ هزار دانشجو برای ازدواج سالم آموزش داده شدند. بر همین اساس در ۷ ماهه اول سال ۹۵ طیق آخرین آمار شاهد ثبت ۴۴۸ هزار و ۹۴۵ ازدواج بوده ایم که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶ دهم درصد رشد نشان می دهد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: بیشترین ازدواج ها در سال ۹۴ توسط مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله و دختران ۱۹ ساله صورت گرفته است. به طوری که در این رده سنی شاهد ۱۰۲ هزار و ۳۶ مورد ازدواج بوده ایم.

وی در پایان از طراحی اپلیکشین ازدواج سالم در فضای مجازی و همچنین بارگذاری مباحث مفیدی درباره ازدواج در سایت «جوان سالم» در همین زمینه خبر داد. این اپلیکیشن از طریق نرم افزار بازار قابل دریافت است.

کد مطلب 3880063
حبیب احسنی پور

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