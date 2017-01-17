۵۰۰ هزار جوان با آموزش های «ازدواج سالم» آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمداسماعیل مطلق گفت: بعد از ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر ضرورت تسهیل ازدواج سالم، اداره سلامت جوانان دراین دفتر تشکیل و چند طرح در دست اقدام قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس ارتقای شیوه زندگی سالم و ترویج ازدواج سالم در بین جوانان را در برنامه ها و دستور کار دفتر قرار دادیم. این برنامه ها شامل ترویج خانواده سالم، پایدار و بالنده و همچنین ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جوانان که در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده، تدوین شده است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: اداره سلامت جوانان با توجه به روند کاهشی ازدواج طی تعاملی با مراکز علمی همچون اعضای هیات علمی دانشگاه ها و حوزه ها اقدام به تدوین محتوا در خصوص ترویج ازدواج سالم برآمد و ۲۴ مربی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این خصوص آموزش های لازم را دریافت کردند.

مطلق گفت: در طی این مدت ۵۰۰ هزار دانشجو برای ازدواج سالم آموزش داده شدند. بر همین اساس در ۷ ماهه اول سال ۹۵ طیق آخرین آمار شاهد ثبت ۴۴۸ هزار و ۹۴۵ ازدواج بوده ایم که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶ دهم درصد رشد نشان می دهد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: بیشترین ازدواج ها در سال ۹۴ توسط مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله و دختران ۱۹ ساله صورت گرفته است. به طوری که در این رده سنی شاهد ۱۰۲ هزار و ۳۶ مورد ازدواج بوده ایم.

وی در پایان از طراحی اپلیکشین ازدواج سالم در فضای مجازی و همچنین بارگذاری مباحث مفیدی درباره ازدواج در سایت «جوان سالم» در همین زمینه خبر داد. این اپلیکیشن از طریق نرم افزار بازار قابل دریافت است.