کشف ۹۰ هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در ایوان

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی عزیزیان امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از کسب اطلاع از انبار یک محموله لوازم آرایشی قاچاق، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی محل انبار محموله قاچاق را در یکی از روستاهای اطراف شهرستان ایوان شناسایی کرده است.

سرگرد عزیزیان بیان داشت:در بازرسی از محل انبار کالاهای قاچاق ، ۹۰ هزار قلم لوازم آرایشی بهداشتی کشف و ضبط شده است.

وی گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان با اشاره به اثرات سوء قاچاق بر اقتصاد کشور،تصریح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت های قاچاقچیان، از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.