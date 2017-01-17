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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

فرماندار ویژه آمل:

حماسه ۶ بهمن هویت ملی و دینی شهر هزارسنگر است

حماسه ۶ بهمن هویت ملی و دینی شهر هزارسنگر است

آمل - فرماندار ویژه آمل از حماسه ششم بهمن ماه به عنوان هویت ملی و دینی شهر هزارسنگر آمل یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت حماسه اسلامی ۶ بهمن ۱۳۶۰ آمل بابیان اینکه ۶ بهمن هویت ملی و دینی این شهر است، ادامه داد: منافقین در چندین مرحله راهزنی و با حمله‌های کوچک، چندین نفر را به شهادت رساندند.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه بعد از طلوع آفتاب، کمونیست‌ها مجالی برای جنگ نداشتند، ادامه داد: حمله منافقین، فقط در ۶ بهمن خاتمه نیافت و بخشی از آن‌ها گریختند و به سمت کوه‌های آمل فرار کردند.

سردار فریدون علی پور رئیس هیئت رزمندگان آمل نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما جاماندگان شهدای حماسه ۶ بهمن آمل هستیم، گفت: متأسفانه کار زیر بنایی و قوی انجام نشد تا این حماسه ملی در کتاب درسی قید شود و جوانان نسل جدید هیچ شناختی از اتفاقات بهمن‌ماه سال ۶۰ آمل ندارند.

رییس هیئت رزمندگان آمل بابیان اینکه ۲ سال بعد از حماسه ۶ بهمن در جنگل آمل بودیم، ادامه داد: منافقین بعد از ۸ ماه حماسه جنگل آمل را کلید زدند و در ارتفاعات شیمکوه هراز از طریق هوایی توانستیم آنا را متواری کنیم.

سردار علی پور ادامه داد: کاروان عظیمی به آمل آمدند تا مرکز حکومت علویان را تسخیر کنند، که در همان موقع سپاه و بسیج در جنگ ایران و عراق حضور داشتند.

گفتنی است، بزرگداشت حماسه اسلامی ۶ بهمن ۱۳۶۰ آمل با سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در آمل برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3880067

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