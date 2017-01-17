اتفاقی کم نظیر در هفته دهم لیگ برتر هندبال/چهار بازی مساوی شد!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور و هفته نخست از دور برگشت مسابقات امروز سه شنبه شهرهای اصفهان، ارومیه، اراک ، سبزوار و مردوشت پیگیری شد. در پایان مسابقات امروز چهار بازی از پنج بازی برگزار شده در لیگ با نتیجه تساوی به پایان رسید.

در شهرآورد استانی هندبال این هفته فولاد میزبان شهرداری کاشان بود. برنده این مسابقه می توانست سرنوشت تیم دوم و سوم جدول را تغییر دهد. جدال بین شاگردان طاهری و حبیبی در نهایت به تساوی انجامید. در اراک بازی بین دو تیم مدعی هپکو و مس کرمان نیز به تساوی رسید. تها برنده بازی امروز تیم نوین قطره مرودشت بود که در ثانیه آخر موفق شد گل برتری را به نیروی زمینی تهران بزند.

نتایج کامل دیدارهای این هفته به این ترتیب است:

* فولاد مبارکه سپاهان۲۶ – شهرداری کاشان ۲۶

* هپکو اراک ۲۴ – مس کرمان۲۴

* شهرداری ارومیه ۳۰– نفت و گاز گچساران۳۰

* بیتا سبزوار ۲۳– توسعه عمران بافق۲۳

* نوین قطره مهر پارسه مرودشت۳۱ – نیروی زمینی تهران۳۰

جدول رده بندی:

۱- نفت و گاز گچساران با ۱۵ امتیاز

۲- شهرداری کاشان با ۱۴ امتیاز

۳- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۱۲ امتیاز

۴- نوین قطره مهر پارسه مرودشت با ۱۰ امتیاز

۵- بیتا سبزوار با ۱۰ امتیاز

۶- مس کرمان با ۹ امتیاز

۷- هپکو اراک با ۹ امتیاز

۸- توسعه و عمران بافق با ۹ امتیاز

۹- شهرداری ارومیه با ۷ امتیاز

۱۰- نیروی زمینی تهران با ۶ امتیاز