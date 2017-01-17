۱۲ درصد زندانیان این استان مربوط به جرائم غیرعمد است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جمیاری بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان افزود: میزان جرائم غیرعمد استان نسبت به کشور خیلی بالا و نگران کننده است.

وی بیان داشت: دو درصد از زندانیان جرائم غیر عمد و بدهکاران غیر بزهکار این استان، زنان هستند.

جمیاری تصریح کرد: توجه خاصی به مشکلات زنان زندانی جرائم غیر عمد این استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز اقدامات ارزنده‌ای در راستای تلاش برای آزادی آنان انجام شده است، گفت: گرفتن مهلت از طلبکاران و تقسیط بدهی‌ها یکی از آنها است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان افزود: انتظار می‌رود که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعتبار ویژه‌ای برای بانوان زندانی جرائم غیر عمد این استان اختصاص دهد تا بتوان برای آزادی آنان اقدام کرد.

وی همچنین ساخت مهدکودک در یاسوج برای نگهداری از کودکان زنان زندانی جرایم غیر عمد را از راههای حمایت از خانواده های این زندانیان عنوان کرد.

جمیاری افزود: حمایت جدی از خانواده زندانیان جرایم غیر عمد و تأمین نیازهای معیشتی و اولیه آنان ضروری است.

وی تصریح کرد: زنانی که همسرشان در زندان است با مشکلات و آسیبهای اجتماعی فراوانی روبرو هستند.