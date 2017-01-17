۳۳ قطعه زمین برای احداث مدارس غیردولتی در هرمزگان اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان آموزش و پرورش را مهمترین و تاثیرگذار ترین نهاد در جامعه دانست و بیان داشت: معلمان استان با وجود کمبود امکانات کار هدایت و تربیت دانش آموزان و تعلیم و تربیت را به خوبی انجام می دهند.

وی تراکم بالای دانش آموز در هر کلاس، کمبود تجهیزات آموزشی و مدارس تخریبی را از جمله مشکلات آموزش و پروش در هرمزگان دانست و افزود: تلاش همه ما بر این است که مشکلات آموزش و پرورش را کاهش دهیم و کمک به آموزش و پرورش وظیفه شرعی و وجدانی و قانونی است چون با رفع مشکلات این بخش، دیگر کارها نیز درست خواهد شد.

استاندار هرمزگان به تصمیم اتخاذ شده در این نشست برای احداث مدارس غیردولتی در استان اشاره کرد و بیان داشت: با موافقت شورای آموزش و پرورش هرمزگان، ۳۳ قطعه زمین جهت احداث مدارس غیردولتی در استان واگذار می شود که ۳۰ قطعه آن در شهرک مسکن مهر پیامبر اعظم (ص) بندرعباس برای رفع مشکل کمبود فضای آموزشی در این شهرک خواهد بود.

جادری خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه ای که با مدیرعامل بانک صادرات ایران داشتم، مقرر شد زمینی در اختیار آنها قرار گیرد تا توسط این بانک یک مدرسه و موسسه آموزشی شبانه روزی کاملا مجهز برای دانش آموزان روستایی در هرمزگان احداث شود.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی مفید برای کشور در مدارس تربیت می شوند، تصریح کرد: باید شرایط مناسب را برای تعلیم و تربیت سرمایه های آینده مملکت فراهم کنیم و در این راستا ادارات مسئول نباید آب و برق مدارس را قطع کنند.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: همه موظف هستند کمک به آموزش و پرورش را نصب العین خود قرار دهند چون تعلیم و تربیت منشا دینی و الهی دارد.

جادری با اشاره به پرداخت مطالبات فرهنگیان استان، اظهار داشت: آموزش و پرورش هرمزگان دومین استان در کشور است که این اقدام در آن صورت گرفت.