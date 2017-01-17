نوآوری در برنامه های دهه فجر لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، محمدرضا علیزاده در دومین جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر استان کرمان گفت: اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در ایام الله دهه فجر، باعث ایجاد فضای با نشاط و تشدید روحیه شادابی در جامعه می شود.

وی تصریح کرد: تاثیرگذاری، نوآوری، پراکندگی برنامه ها در سطح شهر و استان برای استفاده عموم مردم و اقشار مختلف از نکاتی است که لازم است در طراحی برنامه های دهه فجر به آنها توجه شود.

علیزاده با اشاره به برنامه های ارائه شده دستگاه ها و نهادهای فرهنگی تصریح کرد: دستگاهها و ادارات در حوزه فرهنگ و هنر رسانه برنامه های منسجم و قابل توجهی تدارک دیده اند که لازم است در این زمینه از آنها قدردانی کنیم.

در دومین جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر اعضای این کمیته برنامه های دستگاه متبوع خود را جهت اجرا در ایام الله دهه فجر ارائه کردند.