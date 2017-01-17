  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۲۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان:

نوآوری در برنامه های دهه فجر لحاظ شود

نوآوری در برنامه های دهه فجر لحاظ شود

کرمان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با اشاره به اینکه برنامه های دهه فجر باید با نوآوری همراه باشد گفت: اجرای برنامه های متنوع در این ایام باعث ایجاد روحیه شادابی و نشاط در جامعه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، محمدرضا علیزاده در دومین جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر استان کرمان گفت: اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در ایام الله دهه فجر، باعث ایجاد فضای با نشاط و تشدید روحیه شادابی در جامعه می شود.

وی تصریح کرد: تاثیرگذاری، نوآوری، پراکندگی برنامه ها در سطح شهر و استان برای استفاده عموم مردم و اقشار مختلف از نکاتی است که لازم است در طراحی برنامه های دهه فجر به آنها توجه شود.

علیزاده با اشاره به برنامه های ارائه شده دستگاه ها و نهادهای فرهنگی تصریح کرد: دستگاهها و ادارات در حوزه فرهنگ و هنر رسانه برنامه های منسجم و قابل توجهی تدارک دیده اند که لازم است در این زمینه از آنها قدردانی کنیم.

در دومین جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر اعضای این کمیته برنامه های دستگاه متبوع خود را جهت اجرا در ایام الله دهه فجر ارائه کردند.

کد مطلب 3880073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها