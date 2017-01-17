۶۶ همایش به مناسبت سالگرد حماسه ۶ بهمن آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت حماسه اسلامی ۶ بهمن ۱۳۶۰ آمل بابیان اینکه این رویداد بزرگ و مهم فقط در سطح شهرستان برگزار می‌شود، افزود: هیچ شهری جز آمل بزرگداشتی برای این حماسه بزرگ برگزار نمی‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل بابیان اینکه ۶۶ همایش در این هفته اجرا می‌شود، ادامه داد: با توجه به اینکه به تمام ادارات برای برگزاری همایش‌نامه ارسال کردیم، فقط ۶ اداره سطح شهر اعلام آمادگی کردند.

محمدی با اشاره به ۴۱ شهید حماسه ۶ بهمن ۱۳۶۰ گفت: از مسئولان خواهشمندیم تا با پیگیری‌های لازم به این رویداد مهم، نگاه ملی شود.

ماشاالله خانی از یادگاران حماسه ۶ بهمن سال ۱۳۶۰ آمل نیز در این نشست با اشاره به اینکه کمونیست‌ها به دلیل وجود جنگل، جاده هراز و دریا آمل را انتخاب کردند، ادامه داد: منافقین از شهریورماه سال ۶۰ با ۳ کمپ مستقر شدند.

یادگار حماسه ۶ بهمن آمل با اشاره به اینکه منافقین دفتری برای جذب نیرو در تهران داشتند، گفت: در جنگل آمل بیشتر از ۲۰۰ نفر مستقر بودند و قبل از حادثه ۶ بهمن، درگیری‌هایی با اهالی منطقه داشتند و کم‌کم با کمبود غذا دوم بهمن تصمیم به حمله از طریق رودخانه گرفتند.

خانی بابیان اینکه منافقین با پنج گروه و ۱۱۰ نفر ابتدا از محله رضوانیه و اسپه کلاً با شلیک آرپی‌جی شروع به حمله کردند، ادامه داد: از دو طرف به رضوانیه فشار آوردند و چندنفری را به شهادت رساندند که با حضور مردم آمل تا عصر ششم بهمن مقاومت نکردند و از آمل فرار کردند.