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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل:

۶۶ همایش به مناسبت سالگرد حماسه ۶ بهمن آمل برگزار می شود

۶۶ همایش به مناسبت سالگرد حماسه ۶ بهمن آمل برگزار می شود

آمل - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل از اجرای ۶۶ همایش به مناسبت سالگرد حماسه ماندگار ششم بهمن سال ۱۳۶۰ در آمل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت حماسه اسلامی ۶ بهمن ۱۳۶۰ آمل بابیان اینکه این رویداد بزرگ و مهم فقط در سطح شهرستان برگزار می‌شود، افزود: هیچ شهری جز آمل بزرگداشتی برای این حماسه بزرگ برگزار نمی‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل بابیان اینکه ۶۶ همایش در این هفته اجرا می‌شود، ادامه داد: با توجه به اینکه به تمام ادارات برای برگزاری همایش‌نامه ارسال کردیم، فقط ۶ اداره سطح شهر اعلام آمادگی کردند.

محمدی با اشاره به ۴۱ شهید حماسه ۶ بهمن ۱۳۶۰ گفت: از مسئولان خواهشمندیم تا با پیگیری‌های لازم به این رویداد مهم، نگاه ملی شود.

ماشاالله خانی از یادگاران حماسه ۶ بهمن سال ۱۳۶۰ آمل  نیز در این نشست با اشاره به اینکه کمونیست‌ها به دلیل وجود جنگل، جاده هراز و دریا آمل را انتخاب کردند، ادامه داد: منافقین از شهریورماه سال ۶۰ با ۳ کمپ مستقر شدند.

یادگار حماسه ۶ بهمن آمل با اشاره به اینکه منافقین دفتری برای جذب نیرو در تهران داشتند، گفت: در جنگل آمل بیشتر از ۲۰۰ نفر مستقر بودند و قبل از حادثه ۶ بهمن، درگیری‌هایی با اهالی منطقه داشتند و کم‌کم با کمبود غذا دوم بهمن تصمیم به حمله از طریق رودخانه گرفتند.

خانی بابیان اینکه منافقین با پنج گروه و ۱۱۰ نفر ابتدا از محله رضوانیه و اسپه کلاً با شلیک آرپی‌جی شروع به حمله کردند، ادامه داد: از دو طرف به رضوانیه فشار آوردند و چندنفری را به شهادت رساندند که با حضور مردم آمل تا عصر ششم بهمن مقاومت نکردند و از آمل فرار کردند.

کد مطلب 3880082

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