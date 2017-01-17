به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر هندبال کشور عصر سه شنبه با پنج دیدار همزمان در شهرهای کشور پیگیری شد که تیم هندبال هپکوی اراک، میزبان تیم هندبال مس کرمان بود.

تیم هپکوی اراک در این بازی نتوانست در مقابل تیم میهمان خوب ظاهر شود و شایستگی خود را به نمایش بگذارد و اگر چه هر دو تیم در شرایط مساوی در جدول رده بندی قرار داشتند، اما تیم هپکو نتوانست از امتیاز میزبانی خود بهره ببرد.

در نیمه اول بازی تیم هندبال مس کرمان که تا پایان هفته نهم با انجام ۹ بازی و کسب هشت امتیاز در رده پنجم جدول لیگ قرار داشت، توانست با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ پیروز میدان شود.

این در حالی بود که تیم هندبال هپکوی اراک با وجود داشتن مشکلات مالی در دیدارهای قبلی خوب ظاهر شدند و تا پایان هفته نهم نیز با انجام ۹بازی و کسب هشت امتیاز بعد از تیم مس کرمان قرار داشت.

در ۳۰ دقیقه نیمه دوم، بارها تیم هپکو از میهمان خود پیشی گرفت ولی نتوانست این وضعیت را حفظ کند.

در دقایق پایانی بازی، تابلوی سالن مسابقه، نتیجه بازی را ۲۴ بر ۲۳ به سود تیم هپکو نشان می داد تا اینکه سرانجام در لحظه آخر، تیم هندبال مس کرمان با وارد کردن یک گل به دروازه هپکو، بُرد این تیم را به تساوی تبدیل کرد و در حالی که تابلو نتیجه ۲۴ - ۲۴ را نشان می داد سوت داور به علامت پایان مسابقه به صدا درآمد.

در طول ۶۰ دقیقه بازی، تیم هندبال هپکوی اراک موقعیت های طلایی را از دست داد و در حقیقت یک بُرد را به تساوی کشاند.

گفتنی است داوری مسابقه را اردشیر مستاجران و مهدی قالب تراش بر عهده داشته و عبدالصائب نیکویی و مجید شجاع به عنوان نمایندگان فدراسیون بر مسابقه نظارت داشتند.

همچنین طی این بازی سلامان بربط و سجاد ندری از تیم مس کرمان و امیر احمدی از تیم هپکوی اراک از داور اخطار دریافت کردند.