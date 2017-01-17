واحدهای اقتصادی فعال مایحتاج خود را از شبکه توزیعی تامین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در پانزدهمین نشست ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان بر لزوم اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و بیان داشت: مدیران استان باید از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها این اقدامات را مطرح کنند.

وی توانمندسازی و خودکفایی جامعه و به خصوص روستائیان را از اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: امکانات و ظرفیت های خوبی در هرمزگان وجود دارد و می توانیم با ساماندهی آنها از ظرفیت های موجود به نحو بهتری استفاده کنیم.

استاندار هرمزگان افزود: صندوق های اعتباری تخصصی ظرفیت بسیار خوبی هستند که می توان از آنها در راستای اجرای بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در روستاها استفاده کرد.

جادری بر لزوم توجه ویژه به واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی تاکید کرد و بیان داشت: یکی از اهداف این کار فعال شدن پروژه های نیمه تمام و راکد و همچنین سپردن آنها به بخش خصوصی برای منتفع شدن مردم است.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری این پروژه ها خدمت به دولت و نظام و مردم است و مدیران باید شرایط واگذاری پروژه های عمرانی را فراهم کنند و در ارزیابی اقتصاد مقاومتی یکی از مواردی که هرمزگان رتبه خوبی در آن داشته واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی بوده است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر لزوم اجرا و تحقق پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در هرمزگان، اظهار داشت: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی ارتقا بهره وری است و در این راستا نیاز اسلات تلاش کنیم قیمت تمام شده پروژه ها کاهش یابد.

جادری یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی را بهره گیری از سرمایه گذاری داخلی و خارجی دانست و گفت: بار سرمایه گذاری خارجی بر دوش دولت کمتر است و می توان از این توان برای ایجاد تولید و اشتغال استفاده کرد و سطح درآمد معیشتی مردم را افزایش داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در هرمزگان باید مسئولیت اجتماعی خود را با دقت انجام دهند، تصریح کرد: واحدهای بزرگ اقتصادی و شرکت های مستقر و فعال در هرمزگان برای تاثیرگذاری منطقه ای موظف به تامین مایحتاج خود از شبکه تولیدی و توزیعی استان هرمزگان هستند.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: این شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از تامین نیازها و مایحتاج خود از خارج استان خودداری کنند و در صورت موجود نبودن این مایحتاج در استان، باید نیاز خود را به اصناف و واحدهای توزیع و تولید در هرمزگان اعلام کنند تا این مایحتاج تهیه شود.