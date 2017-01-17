واژگونی خودرو سمند حادثه آفرید/ ۵ کشته و مصدوم

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه امروز براثر واژگونی یک دستگاه سمند در کیلومتر هشت محور کرمانشاه - ماهیدشت متاسفانه یک نفر کشته شد.

آزادی با اشاره به مصدومیت ۴ نفر در پی این سانحه تصادف افزود: حال دو نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

وی گفت: طی اطلاع از این حادثه وتریاژ تلفنی همکاران واحد ارتباطات بلافاصله سه دستگاه آمبولانس (منطقه ۴ شهری، منطقه ۸ شهری، منطقه ماهیدشت) به محل اعزام شدند که متاسفانه یکی ازسرنشینان در دم فوت و سه نفر دیگر به بیمارستان آیت الله طالقانی اعزام شد.

آزادی بیان کرد: یکی از مصدومین طفل شیرخوار۶ ماهه‌ای بود که فاقد هیچ گونه علائمی بود و توسط کد منطقه۴، عملیات احیاء شروع و خوشبختانه قبل از رسیدن به بیمارستان احیاء می شود و با برگشت وضعیت تنفسی و قلبی تحویل بیمارستان آیت الله طالقانی می گردد.