پرتقال های یخ زده شمال در گرمای جنوب آب شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: حدود یک ماه قبل بود که بارش ناگهانی برف و سرد شدن هوا کشاورزان استان های شمال کشور را غافلگیر کرد.

سرمای هوا موجب شد حجم زیادی از محصولات کشاورزی که بر شاخه های درختان باقی مانده بود دچار سرمازدگی گسترده شود.

به همین دلیل حجم قابل توجهی از مرکبات پس از خریداری برای فرآوری به کارخانه های کنستانتره سراسر کشور ارسال شد.

از این جمله می توان به ارسال نزدیک به ۵۰ کامیون مملو از پرتقال به شهرستان جیرفت اشاره کرد که البته به دلیل ارسال بیش از ظرفیت کارخانه و معطلی یک هفته ای کامیون ها آب ناشی از خراب شدن مرکبات مانند جوی آب جلوی کارخانه جاری شد و موجب ایجاد گنداب شد.

سرمازدگی مرکبات از یک سو و از سوی دیگر ارسال بیشتر از ظرفیت محصول به کارخانه کنستانتره جنوب کرمان موجب خراب شدن بخشی محصول شده است

طبق بررسی های میدانی خبرنگار مهر به دلیل سرمازده بودن میوه ها و کاهش سطح کیفیت و عدم امکان استفاده در بازار مصرف ترجیح داده شده بود که این میوه ها به صورت فرآوری وارد بازار شوند که البته به دلیل عدم کیفیت مرکبات و بلاتکلیفی به مدت هفت روز در نهایت میوه های زیرین بر اثر فشار میوه های بالای بار خراب شده اند.

هر چند دمای هوا در جنوب کرمان نسبت به مناطق دیگر گرم تر است اما در این ایام از سال اینقدر گرم نیست که محصولی مانند مرکبات ظرف یک هفته خراب شود.

با این وجود محمد، یکی از کامیون داران در گفتگو با مهر اظهارداشت: از یک هفته قبل برای تحویل بار پس از طی مسافت طولانی از گلستان به جیرفت مراجعه کردیم و درخواست تخلیه بار دادیم.

سرمازدگی مهمترین دلیل خراب شدن محصول

وی افزود: وقتی محصول را بار زدم گونی های محصول روی تاج کامیون بودند اما در این چند روز به دلیل تخریب محصول زیر بار کامیون، ارتفاع محصول حداقل یک متر افت کرده است.

احمد، یکی دیگر از راننده ها گفت: سوال این است؛ اگر ظرفیت کارخانه محدود بوده و یا هر مشکل دیگری وجود داشته چرا این محصول را این همه راه به جنوب فرستاده اند.

وی ادامه داد: آب پرتقال مثل شیر آب از انتهی کامیون سرازیر و اطراف کامیون ها مملو از آب پرتقال شد.

وی افزود: در روزهای اول مراجعه چند تن محصول پذیرش شد اما از آن زمان تا یک هفته بعد صف طولانی کامیون ها تشکیل شد و ده ها خودروی سنگین در صف ماندند و بعد از بیش از یک هفته در نهایت محصول خراب و آب از زیر کامیون ها سرازیر شد.

علی دیگر کامیون دار است که بار خود را از یکی از استان های شمالی به جنوب کرمان آورده است و در خصوص کیفیت بار می گوید: این محصول سرما زده بود اما وضعیت فعلی را نداشت اگر به کارخانه ای نزدیک تر ارسال و به موقع پذیرش می شد بخش قابل توجهی از محصول خراب نمی شد.

وی می گوید: با کمی برنامه ریزی و عدم ارسال این مقدار بار به جنوب کرمان به سادگی می شد جلوی این خسارت را گرفت.

مرکبات خسارت دیده محاء شدند

اما دادستان جیرفت در خصوص وضعیت مرکبات شمال در مقابل کارخانه کنستانتره جنوب کرمان گفت: پس از سرما زدگی محصول مرکبات باغ های شمال کشور با دستور وزارت خانه خرید تضمینی شد و تعاون روستایی مرکبات خریداری شده را به کارخانه های مختلف ارسال کرد.

رستمی افزود: اما در جیرفت با تراکم ارسال محصول مواجه شدیم در حالیکه ظرفیت کارخانه محدود بود و در روز های اول ۶۰۰ تن محصول پذیرش می شود اما بار حدود ۳۰ کامیون می ماند.

وی افزود: با توجه به وضعیت این مرکبات محصولاتی که دچار مشکل شده بودند معدوم شد.

به نظر با کمی برنامه ریزی و ارسال متناسب با ظرفیت کارخانه ها از ابتدا و قبل از ورود کامیون ها به جنوب کرمان می شد جلوی این خسارات را گرفت.