عملیات اجرایی احداث بازارچه مرزی بازرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز اکبر ترکان در مراسم آغاز عملیات اجرایی بازارچه مرزی بازرگان اظهار داشت: تحقق توسعه تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه که مورد توافق روسای جمهور دو کشور و جزو اهداف راهبردی ماست بسیاری از ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو را فعال میکند.
وی تصریح کرد: منطقه آزاد ماکو پیشانی ارتباطات کشور با اروپا است بنابراین باید بتوانیم ظرفیتهای تبادل کالا، خدمات و فن آوریهای نوین را در این منطقه را توسعه دهیم
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: منطقه آزاد ماکو به لحاظ گردشگری ظرفیتهای بی نظیری دارد که کمتر معرفی شده است اما برقراری پروازهای فرودگاه ماکو که بهزودی بهره برداری رسمی آن انجام خواهد شد به منطقه کمک میکند تا این ظرفیتها گسترش یابد
ترکان افزود: نوروز امسال با برقراری پروازهای روزانه در این فرودگاه ظرفیتهای گردشگری منطقه آزاد ماکو بیش از پیش معرفی میشود.
وی گفت: احداث مراکز خرید بزرگ در مناطق آزاد گامی در راستای توسعه شهری است و در این میان سه شهر واقع شده در جغرافیای منطقه آزاد ملاکو باید از این ظرفیت برخوردار باشند.
مشاور رئیس جمهور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پیش از آغاز این مراسم از پروژه نوبت دهی آنا وطن که توسط بخش خصوصی در دست اجراست بازدید کرد.
این پروژه در ۱۳ هکتار و با ظرفیت خدمات رسانی به بیش از ۵۰۰ کامیون و با قابلیت انجام برخی خدمات گمرکی در شهر مرزی بازرگان در دست اجراست.
پروژه بازارچه مرزی بازرگان در منطقه آزاد ماکو نیز که کلنگ احداث آن امروز زده شد دارای فضاهای تجاری، اقامتی، اداری، خدماتی و رفاهی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث میشود.
همچنین امروز با حضور اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد بزرگراه مرزی جدیدالاحداث ماکو - بازرگان بهنام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی نامگذاری شد.
وی در این سفر از کارخانه بتا دنت تولید کننده دندانهای مصنوعی در ماکو با قابلیت صادرات به کشورهای مختلف جهان بازدید کرد.
ترکان از مرکز جدیدالاحداث رشد فناوریهای نوین منطقه آزاد ماکو نیز بازدید کرد که قرار است در دهه فجر سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کند.
این مرکز علمی تحقیقاتی در رشتههایی از قبیل نانو، لجستیک و کشاورزی فعالیت میکند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از پژوهشسرای دانش آموزی ماکو نیز بازدید کرد.
وی از فرودگاه جدید الاحداث ماکو نیز دیدن کرد و در جریان پیشرفت امور و اقدامات انجام شده برای تکمیل فرودگاه قرار گرفت. فرودگاه منطقه آزاد ماکو در دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد
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