به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رسانهای ابوذر ظهر سه شنبه با معرفی برگزید گان و باحضور مسئولان در تالار لاله شهرکرد برگزار شد.
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری در این جشنواره اظهار داشت: رسانه نقش مهم در مقابله با تهاجم فرهنگی کشور دارد.
علی محمد اکبری عنوان کرد: دشمن هر لحظه به دنبال ایجاد توطئه ای جدید است تا به اهداف شوم خود برسد.
وی عنوان کرد: رسانه ها و خبرنگاران در مسیر مقابله با تهاجم های فرهنگی نقش تاثیر گذاری می توانند ایفا کنند.
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رسانه یک امانت الهی در دستان خبرنگاران است و خبرنگاران باید بکوشند که در مسیر رضای خدا گام بردارند.
دشمن به دنبال ناامید کردن مردم از انقلاب است
معاون اجرایی سپاه قمربنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: نفوذ دشمن از خطرات بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مهران مرادی ادامه داد: دشمن به دنبال ناامید کردن مردم از انقلاب است.
وی با اشاره به اینکه کمرنگ کردن ارزش های اسلامی از مهمترین اهداف دشمن است، تاکید کرد: دشمن با تمام توان به دنبال ایجاد فتنه و توطئه در جامعه است.
معاون اجرایی سپاه قمربنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امروز دشمن در حال جنگ نرم است.
خبرنگاران باید در مسیر معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی گام بردارند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: جشنواره رسانهای ابوذر با همکاری بسیج رسانه، خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.
جوادکارگران عنوان کرد: خبرنگاران باید در مسیر معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی گام بردارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید از ظرفیت رسانه های استان در بخش های مختلف از جمله بخش فرهنگی استفاده کرد.
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