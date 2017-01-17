بخشی ازپروژه بازسازی قلعه اردشیرتا عیدنوروز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های شهر کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کار قرارگاه خاتم الانبیاء در پروژه میدان آزادی رضایت بخش بوده و تلاش ما در این است که هر چه زودتر برای رفاه حال مردم مسیرها باز شود.

وی روند بازسازی پروژه قلعه اردشیر را کار بزرگی دانست و گفت: بازسازی قلعه اردشیر تا سال آینده انجام خواهد شد و مطمئنا با بهره برداری از این پروژه، یک مسیر گردشگری در کشور احیاء خواهد شد.

وی افزاود: بخشی از پروژه بازسازی قلعه اردشیر کرمان تا عید نوروز بهره برداری خواهد شد.

وی همچنین در بازدیدی که از خانه های تاریخی و بازسازی شده داشت، گفت: در راستای احیاء و بهره برداری از خانه های تاریخی و قدیمی، هشت مورد به شهرداری واگذار شده است که کار مرمت این خانه ها در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم تا آخر شهریورماه از آن ها بهره برداری کنیم.

رزم حسینی در ادامه بازدید در گلزار شهداء با گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: اجرای المان ایثارگران و نورپردازی در گلزار شهدای کرمان اقدام بسیار خوبی است و البته باید دانست که حجم انجام این کارها در ۴۰ سال اخیر وجود نداشته بنابراین لازم است که همه مسئولان دست به دست هم داده شهر کرمان را بسازیم.

وی با اشاره به آثار تاریخی که در کرمان وجود دارد، گفت: می توانیم پروژه های جدیدی را در کنار آثار باستانی و تاریخی کرمان تعریف کنیم که منابع آن ها را از طریق تهاتر زمین و سایر راهکارها تامین کرد.

استاندار کرمان در رابطه با پروژه میدان شهدا (مشتاق) گفت: اجرای فازم دوم این پروژه مطالعه و کارشناسی شده است و هم اکنون در شورای شهر در حال بررسی است و اگر شورا کار را سرعت دهد، پروژه به زودی اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: میدان شهداء مرکز شهر است و باید وضعیت کنونی آن تغییر یابد.