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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۲

كتاب " روانشناسي تكاملي و تغييرات اجتماعي " منتشر شد

انتشارات دانشگاه كيمبريج اخيراً كتاب " روانشناسي تكاملي و تغييرات اجتماعي" تدوين ديويد پيلمر و شلدون وايت را روانه بازار نشر كرده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي انتشارات دانشگاه كيمبريج پاره اي از پرسشهاي اساسي كه در اين كتاب مورد توجه قرار مي گيرند از اين قرارند: پيام نهايي روانشناسي تكاملي چيست؟ چگونه اين نوع از روانشناسي رشد يافته است؟ چالشهاي اخير آن چه هستند؟

در اين راستا فهم اين نوع روانشناسي در پرتو تغييرات اجتماعي مهمي كه با آنها مواجه هستيم نيز مورد توجه قرار دارند.

عناوين پاره اي از فصول كتاب بدين قرارند: روانشناسي تكاملي چه علمي است؟ جهاني شدن روانشناسي تكاملي، افراد دخيل در رشد روانشناسي تكاملي  و معرفت شناسي تكاملي.

شلدون وايت و ديويد پيلمر به ترتيب استاد دانشگاههاي نيوهمپشر و هاروارد در رشته روانشاسي هستند.

کد مطلب 388012

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