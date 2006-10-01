كتاب " روانشناسي تكاملي و تغييرات اجتماعي " منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي انتشارات دانشگاه كيمبريج پاره اي از پرسشهاي اساسي كه در اين كتاب مورد توجه قرار مي گيرند از اين قرارند: پيام نهايي روانشناسي تكاملي چيست؟ چگونه اين نوع از روانشناسي رشد يافته است؟ چالشهاي اخير آن چه هستند؟

در اين راستا فهم اين نوع روانشناسي در پرتو تغييرات اجتماعي مهمي كه با آنها مواجه هستيم نيز مورد توجه قرار دارند.

عناوين پاره اي از فصول كتاب بدين قرارند: روانشناسي تكاملي چه علمي است؟ جهاني شدن روانشناسي تكاملي، افراد دخيل در رشد روانشناسي تكاملي و معرفت شناسي تكاملي.

شلدون وايت و ديويد پيلمر به ترتيب استاد دانشگاههاي نيوهمپشر و هاروارد در رشته روانشاسي هستند.