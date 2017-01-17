مسئولان آذربایجان غربی مرز رازی خوی را امنیتی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی کبیری عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی این شهرستان با تاکید بر اینکه با توجه به اهمیت جاده قطور خوی، باید مرز و پایانه این شهرستان تقویت شود افزود: جاده قطور مختص به خوی و یا آذربایجان‌غربی نبوده و برای کل کشور و حتی اروپا اهمیت دارد و متاسفانه به جای آنکه این مرز و پایانه آن تقویت شود، سنگ‌اندازی می‌شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نیروی انتظامی تصریح کرد: امنیت اجتماعی یکی از نیازهای ضروری جامعه است که سازمان‌ها و دستگاه‌های بسیاری در ایجاد آن دخیل هستند و در این میان نقش نیروی انتظامی بسیار برجسته است.

وی گفت: انجام وظیفه قانونی باید در هر شرایطی صورت گیرد و فعالیت نیروی انتظامی تنها در بعد نظامی نیست بلکه در بعد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی هم تاثیرگذار است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه نیروی انتظامی پشتیبان ولایت فقیه است وابسته به هیچ گروه ویا سازمانی ویا فرقه‌ای نیست گفت: جایگاه والای ناجا حاصل کوشش خستگی ناپذیرسربازان آن است.

سردار ناصر اصلانی با بیان اینکه امروز نیروی انتظامی با هوشمندی ودرک صحیح از کارامدی وتوانمندی خویش توانسته است به خوبی نقش خود رادر تولید امنیت ونظم عمومی ایفا کند عنوان کرد: ناجا با ولایت پذیری، مردم داری، قانونمداری وروز امدی درمسیرتعالی انقلاب اسلامی تحقق آرمانهای بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران ومنویات مقام معظم رهبری حرکت می‌کند.

افزایش ۷۶ درصدی کشف جرایم در سالجاری در خوی

وی با اشاره به اینکه امروز توسعه هر کشور در راستای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عدالت مستلزم امنیت پایدار است افزود: همه باید تمام توان خویش را به منظور رونق اقتصادی در جامعه به کار گرفته و زمینه رشد اقتصاد را در استان به وجود آوردند.

سرداراصلانی گفت: امسال ۴۹ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ شهرستان خوی گرفته شده که از این تعداد تماس ۲۳ هزار تماس عملیاتی شده و ۱۸۹ درصد در زمینه دستگیری قاچاقی و معتاد افزایش وجود داشته و ارزش کشفیات جنس قاچاق در این شهرستان ۵۰ میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به کشف و ضبط ۵۰میلیارد ریال کالای قاچاق در خوی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون۹۶درصد از جرایم فضای مجازی کشف و در این خصوص ۴۳۰ متخلف دستگیر شدند.

سردار اصلانی افزود: در این مدت به میزان ۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در خوی کشف ۳۳ باند قاچاق کالا در خوی شناسایی و متلاشی شده است.

وی از افزایش ۷۶ درصدی کشف جرایم در سالجاری در خوی خبرداد و گفت:مردم خوی از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۹هزار فقره با پلیس ۱۱۰ این شهرستان تماس تلفنی داشته اند که ۳۲ هزار مورد آن عملیاتی شده است.

در پایان مراسم آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان خوی نعمت‌الله پاشایی به عنوان فرمانده انتظامی جدید خوی معارفه شد.

همچنین امروز باحضور فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، فرمانده جدید انتظامی شهرستان چالدران نیز معرفی شد.

در این مراسم سرهنگ حسام صلاحی به عنوان فرمانده جدیدانتظامی معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی چالدرانشهرستان چالدران معرفی واز زحمات سرهنگ درستی فرمانده سابق انتظامی این شهرستان تجلیل شد.