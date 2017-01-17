۳۰۰۰دانش آموز چهارمحالی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۹۵۰ نفر در قالب یک هزارو ۸۶۹ دانش آموز پسر، دو هزارو ۷۴ دانش آموز دختر و۲۲۳ نفرفرهنگی، ۱۰۶راوی، ۱۰۰ روحانی و۴۷۸ نفر عوامل اجرایی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: این دانش آموزان از ۱۳ منطقه آموزشی در قالب ۲۶ کاروان و ۱۰۷ دستگاه اتوبوس از مناطق عملیاتی شلمچه، اروند کنار، معراج الشهدا و فتح المبین دیدن کردند.

وی بیان کرد: آشنایی دانش آموزان با فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت از اهداف برگزاری اردوی راهیان نور است.