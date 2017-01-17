به گزارش خبرنگار مهر، الله شکر عبدی شامگاه سه‌شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: امسال طرح‌های متعددی جهت ترویج نماز برگزار شده و این دوره‌ها با محور قرار دادن اقشار مختلف مردمی در تلاش بوده تا فرهنگ نماز در سطح جامعه توسعه یابد.

وی افزود: از جمله ۱۴۰ نشست دانش‌آموزی برای پنج هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شده و علاوه بر این در قالب طرح خانواده مطهر نیز ۱۴۰ نشست ویژه اولیای دانش‌آموزی به تعداد پنج هزار و ۸۰۰ نفر برگزار شده است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان به برگزاری دو نشست دانشجویی با حضور ۱۵۰ نفر اشاره کرد و گفت: آموزش معلمان پایه سوم ابتدایی نیز در چهار کلاس درس برای ۱۶۰ نفر برگزار شد.

عبدی تعداد نفرات شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش نماز ویژه زوجین را ۳۲۰ نفر برشمرد و گفت: علاوه بر این در قالب طرح سلامت معنوی که آموزش احکام نماز به پرستاران است ۳۲۲ نفر آموزش دیدند.

وی در خصوص اجرای طرح سفیران صبح با هدف ترویج نماز صبح افزود: در این راستا با پیگیری‌های صورت گرفته تعداد مساجد برگزار کننده نماز صبح در مرکز استان از ۱۴ به ۲۸ و در کل استان از ۴۵ به ۶۵ افزایش یافته است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان اضافه کرد: در راستای ترویج نماز در بین اصناف و بازاریان چهار هزار پوستر در قالب طرح منهاج توزیع شده است.

عبدی به مشارکت چهار هزار و ۲۰۰ نفر از استان اردبیل در مسابقه نماز اشاره کرد و افزود: در قالب طرح یاوران کوچک نماز یا طرح نیک نیز ۵۰ سهمیه استان در دست اقدام است.

وی به برگزاری نماز جماعت در ۹۲۰ مدرسه اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۳۲۰ مدرسه نماز جماعت خود را با حضور روحانی برگزار می‌کنند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان به برگزاری طرح مبین در استان اشاره کرد و گفت: این طرح در راستای توانمندسازی مدیران مدارس مقطع اول و دوم متوسطه برگزار می‌شود.

عبدی همچنین به مشارکت در برگزاری جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت: انتظار می‌رود در سایه برگزاری این جشنواره شیوه‌های استفاده بهینه دعوت به نماز فرزندان با کمک فضای نهادینه شود.

وی همچنین به تقدیر ویژه از ۱۴ دستگاه اجرایی و انتخاب ۳۹ دستگاه به عنوان شایسته تجلیل از ۷۳ دستگاه اجرایی استان اشاره کرد و افزود: در تقدیر ویژه دستگاه اجرایی بیش از ۹۰ درصد از وظایف و در شایسته تقدیر بیش از ۷۰ درصد از وظایف را اجرا کرده است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان در خصوص میزبانی اردبیل برای برگزاری اجلاس سراسر نماز افزود: برگزاری این رویداد نیازمند پای کار آمدن مسئولان استان، تأمین بودجه دولتی و همچنین اختصاص سالن و فضایی با گنجایش حداقل هزار و ۵۰۰ نفر است.