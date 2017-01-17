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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۴۵

استاندار چهارمحال و بختیاری:

انتقال آب بین حوضه ای کارون و زاینده رود در سطح ملی بررسی شد

انتقال آب بین حوضه ای کارون و زاینده رود در سطح ملی بررسی شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: موضوع انتقال آب بین حوضه ای کارون و زاینده رود در سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: موضوع انتقال آب بین حوزه ای کارون و زاینده رود و همچنین تامین آب آشامیدنی استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کرمان در نشستی به میزبانی سید حمید پورمحمدی گل سفیدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور استانداران چهارمحال و بختیاری و خوزستان بررسی شد.

وی عنوان کرد: در این نشست تعدادی از نمایندگان مردم این دو استان در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه به صورت علمی و دقیق موضوع انتقال آب بین حوزه ای کارون و زاینده بررسی کردند.

وی افزود: دقت در ارایه گزارش های کارشناسی در حوزه آب، توجه به کمبود آب در چهارمحال و بختیاری و همچنین کسر واقعی سهم صنعت از تخصیص ها باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 3880128

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