انتقال آب بین حوضه ای کارون و زاینده رود در سطح ملی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: موضوع انتقال آب بین حوزه ای کارون و زاینده رود و همچنین تامین آب آشامیدنی استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کرمان در نشستی به میزبانی سید حمید پورمحمدی گل سفیدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور استانداران چهارمحال و بختیاری و خوزستان بررسی شد.

وی عنوان کرد: در این نشست تعدادی از نمایندگان مردم این دو استان در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه به صورت علمی و دقیق موضوع انتقال آب بین حوزه ای کارون و زاینده بررسی کردند.

وی افزود: دقت در ارایه گزارش های کارشناسی در حوزه آب، توجه به کمبود آب در چهارمحال و بختیاری و همچنین کسر واقعی سهم صنعت از تخصیص ها باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.