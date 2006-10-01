حداد عادل درگذشت آيت الله يثربي را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، متن پيام تسليت رئيس مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است :

رحلت عالم رباني حضرت آيت الله يثربي نماينده ولي فقيه و امام جمعه كاشان و نماينده استان اصفهان در مجلس خبرگان را به مردم ديندار و شريف كاشان و بازماندگان معزز آن فقيد سعيد و نيز به روحانيت معظم و حوزه هاي علميه تسليت مي گويم.

خدمات آيت الله يثربي به اسلام و انقلاب بر كسي پوشيده نيست. آن روحاني ارجمند از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به فرمان امام راحل درسنگرنماز جمعه دركاشان از كيان اسلامي اين انقلاب دفاع كرد و همه هم وغم خود را در راه رفع مشكلات مردم و توسعه و آباداني اين شهرستان و ايجاد وحدت ميان قشرهاي مختلف مردم به كار گرفت و پس از ارتحال امام راحل نيز با تاييد و تنفيذ مقام معظم رهبري تا آخرين روزهاي حيات پرثمر خود به خدمات شايسته خود ادامه داد.

اينجانب كه از نزديك با اخلاق حميده و تلاشهاي مجاهدت آميز ايشان آشنا بودم درگذشت اين روحاني خدمتگزار را ضايعه اي غم انگيز مي دانم هر چند اطمينان دارم آثار تعليمات و تربيت ديني ايشان در كاشان در آينده باقي خواهد ماند و مردم اين شهرستان در فقدان امام جمعه محترم خود، همبستگي و وحدت خود را افزونتر خواهند ساخت.

در خاتمه براي آيت الله فقيد يثربي علو درجت و براي مردم عزادار كاشان و بيت شريف آن فقيد سعيد صبر و اجر مسئلت مي كنم.