شناسایی۲۴۰ هزار بیسواد در آذربایجان غربی/۵۰۰۰کلاس درس نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت عصر سه شنبه در نشست صمیمی با فعالان سیاسی، مدنی، اقتصادی و سازمان های مردم نهاد شهرستان مهاباد با تاکید بر ریشه کنی بیسوادی در استان اظهارداشت: برای زیر پوشش قرار دادن افراد بی سواد برنامه پنج ساله تدوین شده تا بتوانیم این افراد را باسواد کرده و شاخص باسوادی استان را بالا ببریم.

وی با اشاره به اینکه در استان پنج هزار کلاس درس کم داریم عنوان کرد: استان از نظر شاخص سواد در رتبه های آخر کشور و در جایگاه سی ام قرار دارد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: برای ساخت هر کلاس درس یک تا ۱.۵ میلیارد ریال لازم است که برای رفع این کمبود ها برنامه ریزی هایی انجام گرفته است.

سعادت در ادامه با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهوری رونمایی شد نشانگر توجه ویژه دولت به اقوام و مذاهب کشور است افزود:در دولت تدبیر و امید در حوزه اقوام و مذاهب کارهای خوبی انجام گرفته که منشور حقوق شهروندی یکی از این اقدامات است که به منظور توجه کامل به اقوام مختلف کشور و حقوق شهروندی صورت گرفت.

حقوق شهروندی در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته است

وی ادامه داد: حقوق شهروندی اقوام مختلف بعد از سه دهه توسط دولت یازدهم مورد توجه جدی قرار گرفته است و دولت بدنبال اجرای سیاست های آن است.

سعادت اضافه کرد: ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز با هدف تحقق عدالت اجتماعی و توجه به مدیریت بومی صورت گرفته است تا همگان در آبادانی کشور مشارکت داشته باشند و امروز شاهد هستیم که شوراها به محلی برای اعمال حاکمیت مردم محلی تبدیل شده است و کارهای بسیار خوبی نیز توسط این شوراها انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه در جهت استفاده و بکارگیری نیروهای بومی و اقوام به هیچ محدودیت و تبعیضی معتقد نیستیم، اظهار کرد: برای اجرای مشارکت عمومی و اعتماد سازی و باز سازی اعتماد ملی کارهای خوبی انجام شده است و بر این اساس در آذربایجان غربی و در بخش های کردنشین از بخشداران بومی و محلی استفاده شده و فرماندار مهاباد هم مهابادی است.

استاندار آذربایجان غربی در خصوص مرزهای استان افزود: مرزهای ما در استان از امن ترین مرزهاست و باید همواره اتحاد و همدلی داشته باشیم چرا که امنیت باعث توسعه پایدار در منطقه خواهد شد.

بیش از ۱۴هزار مودی مالیاتی جدید در استان آذربایجان غربی شناسایی شده است

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه با شناسایی مودیان جدید مالیاتی سالانه درآمدهای استان افزایش پیدا می کند، گفت: برای رونق اقتصادی بسترهای لازم در سطح استان آذربایجان غربی مد نظر قرار گرفته و به این منظور تاکنون ۱۴هزار و ۵۰۰ مورد مودی جدید مالیاتی شناسایی شده است.

سعادت به پایین بودن شاخص های توسعه در استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: شاخص توسعه در استان بسیار پایین است به طوری که متوسط در آمد استان ۶۰ درصد متوسط درآمد کشوری است.

وی همچنین با اشاره به پایین بودن شاخص سلامت در استان و بیان اینکه سه هزار تخت بیمارستانی در استان کمبود داریم، افزود: برای رفع کمبود تخت های بیمارستانی استان از پایگاه های سلامت و مرکز جامع سلامت استفاده می شود که در این راستا احداث ۱۰۰ پایگاه سلامت در نقاط مختلف استان در دستور کار است.

سال آتی مقدمات اجرایی چند بیمارستان جدید فراهم می شود

سعادت اضافه کرد: همچنین در سفر دکتر نوبخت استان ساخت چند بیمارستان جدید برای استان مورد موافقت قرار گرفت که در سال آتی مقدمات اجرایی آنها فراهم می شود.

سعادت در خصوص بررسی و رفع مشکلات صنعت استان نیز اظهار کرد: نشست های ماهانه در استان برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل می شود و به همین منظور کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و مسائل تولید کنندگان در این نشست پیگیری و حل و فصل می شود.

وی همچنین با اشاره به تشییع با شکوه پیکر آیت الله رفسنجانی، گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی تا آخرین لحظه عمر در کنار رهبری و نظام باقی ماند و شرکت گسترده مردم در مراسم تشییع ایشان و سایر صحنه ها نشانگر علاقمندی مردم به این نظام و انقلاب است.

جعفر کتانی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه شهرستان مهاباد نیز در این نشست با بیان اینکه همدلی و همسویی مسئولان در شهرستان موجب پیشرفت اهداف نظام و دولت در منطقه شده استاظهار داشت: همکاری و اتحاد بین مسئولان و مردم در مهاباد مثال زدنی است.

ماموستا ملا قادر سهرابی امام جمعه شهرستان مهاباد نیز در این نشست خواستار ساخت مصلایی در حد شان مردم این شهرستان شد و بررفع سریعتر مشکلات کشت و صنعت مهاباد و کارگران این مجموعه تاکید کرد.

نمایندگان بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان مهاباد هم در این نشست به بیان نکته نظرات و مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند.