صالحین به دنبال خلق یک شگفتی/روز دشوار پیکان در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه پیگیری می شود که در یکی از مهم ترین و حساس ترین دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و پیکان تهران به مصاف یکدیگر می روند.

تیم صالحین ورامین در هفته هجدهم لیگ برتر والیبال توانست مقابل عمران ساری به پیروزی برسد و به روند ناکامی های خود در دور برگشت لیگ پایان دهد و به همین خاطر با روحیه مناسب به مصاف شاگردان پیمان اکبری می رود.

مجتبی عطار سرمربی جدید و رسمی صالحین ورامین تلاش دارد تا در مصاف با پیکان تهران، شایستگی های خود را نشان داده و یک پیروزی ارزشمند را برای ورامینی ها رقم بزند.

تیم پیکان تهران که رقابت سختی را با بانک سرمایه در صدر جدول رده بندی مسابقات دارد نیز می کوشد تا با برتری مقابل صالحین ورامین به روند خوب خود در این فصل ادامه دهد.

تیم صالحین ورامین برای حضور در مرحله پلی آف لیگ برتر نیاز به پیروزی مقابل پیکان تهران دارد و همین امر جدال نماینده والیبال ورامین با شاگردان پیمان اکبری را جذاب تر از گذشته می کند.

بازیکنان و کادر فنی صالحین بر روی حمایت هواداران خونگرم این شهرستان حساب ویژه ای باز کرده اند و امیدوارند تا با حضور پرشور هواداران، یک پیروزی با ارزش برای نماینده والیبال ورامین رقم بخورد.