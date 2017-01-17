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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۸

فرماندار دشتی:

محور های ارتباطی شهرستان دشتی توسعه پیدا کرده است

محور های ارتباطی شهرستان دشتی توسعه پیدا کرده است

دشتی- فرماندار دشتی گفت: با عنایت دولت و استاندار بوشهر محور های ارتباطی شهرستان توسعه و نقاط حادثه خیز نیز رفع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی که با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر برگزار شد،  اظهار داشت: بی شک این بازدیدها موجبات دلگرمی  ما به عنوان خدمتگزاران و امید ونشاط در بین مردم می شود و همچنین از نزدیک مسائل و مشکلات شهرستانها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: یکی از اقدامات خوبی که در دولت تدبیر و امید در حال انجام می باشد این است که درروزهای پایانی هفته وزرا در استانها حضور پیدا می کنند و در چند ماه اخیر نیزاعضای کابینه دراستان بوشهرحضور پررنگی داشته اند و مایه خیرات و برکات بودند و آثار ونتایج خوبی نیز به دنبال داشته است.

وی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت عرض کرد وادامه داد: هاشمی در شکل گیری  و تدام مبارزات انقلابی و در استقرار نظام جمهوری اسلامی و تداوم آن نقش مهم و برجسته ای ایفا کرده است و همواره یک شخصیت برجسته در نظام بود.

فرماندار دشتی گفت: حضور باشکوه مردم در مراسم بزرگداشت وی نشان از وفاداری مردم به آرا و اندیشه آن مرحوم بود.

مهرجو اضافه کرد: این شهرستان یکی از قدیمی ترین شهرستانهای استان محسوب می شود که بالغ بر ۸۰ هزارنفر جمعیت دارد که از این تعداد ۷۰ درصد در چهارشهر خورموج، بادوله، کاکی و شنبه و مابقی در روستاها سکونت دارند که پراکندگی روستاها از ویژگی های آنها محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه میزان برخورداری روستاهای شهرستان بالای ۹۸ درصد است، ادامه داد: شهرستان دشتی به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان محسوب می شود و در بخش های مختلف از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است.

مهرجو بیان کرد: شهرستان دشتی این افتخار دارد که اولین شهید روحانی مبارزات انقلاب در استان و شهید رودررو با استکبار جهانی در آبهای نیلگون خلیج فارس و شهید شاخص سال۹۴ بسیج مستضعفین ازاین شهرستان است.

وی با بیان اینکه شهرستان دشتی با تقدیم ۲۳۱ شهید دین خود را به خوبی به نظام ادا کرد ادامه داد: مردم این شهرستان همواره در صحنه های مختلف حضور پررنگی دارند و در انتخابات مختلف مشارکت بالایی از آنها شاهد هستیم.

مهرجو گفت: دشتی یکی از شهرستانهایی است که همواره از منابع انسانی بالا وغنی برخوردار است و این ظرفیت بزرگ و عظیمی توسعه ای برای شهرستان است.

وی خاطر نشان کرد: به حمد الله با همدلی و تعامل خوبی که بین همه مسئولین وجود دارد اقدامات خوبی در سطح شهرستان صورت گرفته و همه عزیزان با هرگونه سلایق در فکر توسعه و خدمت به مردم هستند.

مهرجو ادامه داد: در دولت تدبیر امید علی رغم همه مشکلات و کمبود منابع مالی، تعداد پروژه های نیمه تمام و مطالبات بالای پیمانکاران اقدامات خوبی در سطح شهرستان شاهد هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در بحث بهسازی محور ارتباطی و رفع نقاط حادثه خیز جاده ای گام های اساسی برداشته شده است و سرانه فضاهای ورزشی با احداث زمین های چمن مصنوعی در قالب طرح های امید افزایش یافت.

مهرجو با بیان اینکه در زمینه بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی کارهای خوبی صورت گرفته است، یادآور شد: در سه سال گذشته در شهرستان ۲۰۰ کلاس فرسوده و تخریبی وجود داشته که با تلاش های صورت گرفته در این مدت ۴۸ کلاس بازسازی و نوسازی شده است که تعدادی نیز با همکاری خیرین نوسازی شده است.

وی اظهار کرد: در حوزه آسیب های اجتماعی نیز در سال گذشته در اجرای فاز اول طرح های امید اجتماعی این شهرستان با برگزاری ۲۵ کارگاه در شهرها و روستا رتبه اول کسب کرد که از این کلاس ها استقبال خوبی صورت گرفت.

مهرجو گفت: درحال حاضر ۱۲ سمن در سطح شهرستان در عرصه اجتماعی و فرهنگی در سطح شهرستان به ثبت رسیده است که از این تعداد شش سمن درحوزه زنان می باشد.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه اقتصادی نیز شهرستان در بخش معادن، کشاورزی و تجاری وبازرگانی قابلیت و پتانسیل بالایی دارد که می طلبد متناسب با مزیت های رقابتی از فرصت های پسا برجام به نحو مطلوب استفاده شود.

مهرجو به اقدامات استاندار در جهت تقویت و صیانت از منابع آب و اختصاص اعتبار ویژه برای احداث سازه های آبی اشاره کرد و گفت: به موازات این اقدامات دو سد بزرگ در شهرستان در دست ساخت است.

کد مطلب 3880134

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