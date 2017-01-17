وزیر دفاع با شهید زنده لرستانی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان امروز سه شنبه به همراه سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و ... با شهید زنده استان لرستان «سید نورخدا موسوی منفرد» دیدار کرد.

سردار دهقان بعد از دیدار با شهید زنده لرستان در یادداشتی اینگونه نوشت که توفیق زیارت برادر مجاهد، سرباز اسلام و رهبری، سردار سید نور خدا موسوی نصیب شد، خدا را به این توفیق شاکر و سپاسگزارم، برای ایشان آرزوی سلامت و عافیت کامل و برای خانواده بزرگوار ایشان که عاشقانه و جهادگرانه در حفظ و نگهداری این عزیز تلاش می کنند آرزوی توفیق دارم، اجرشان که هردو اجر مجاهدین در راه خداست را از خداوند مسالت می نمایم.

حکایت شهید زنده لرستانی، روایت مردی است که سالهاست روی تخت دراز کشیده و به آسمان خیره شده است و با نگاهش با همه وجودمان زمزمه می کند، جانباز ۱۰۰ درصد «سید نورخدا موسوی منفرد» نزدیک هشت سال است در حالت کما همینطور خیره به سقف اتاق می نگرد و انگار در عمق نگاهش چیزی است که مسحورمان می کند؛ نه تنها ما را بلکه هر کسی را که اینجا قدم گذاشته و جادو شده است.

می گویند هر روز از هر جای ایران دوستان و آشنایانی به نیت زیارت «شهید زنده» می آیند؛ جانبازی که رد گلوله گروه تروریستی و ملعون ریگی را می توان روی پیشانی اش گرفت، «نور خدا» نماد است، نشانه است؛ نشانه ای از پاسداشت عزت و حفظ خاکی که برایمان بیش از همه دنیای خاکی می ارزد!

این روزها هرکسی به لرستان می آید، به زیارت «نورخدا» می رود، جایی که یک «شهید زنده» روی تخت به چشمان آسمان خیره مانده است، اینجا جادویی به وسعت نگاه یک شهید جاریست، با وضو وارد شوید، به نیت«قربة إلی الله»...