۴۶ واحد مسکونی مددجویی بهزیستی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیعد فریور عصر سه شنبه در ستاد گرامیداشت دهه فجر بهزیستی استان با بیان اینکه برای این تعداد واحد مسکونی ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت شده است افزود: بهره مندی مددجویان بهزیستی از اهداف اصلی بهزیستی است.

وی با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی مددجویی در شهرهای ارومیه، سردشت، مهاباد، خوی، بوکان، شوط، سلماس، پلدشت و چالدران افتتاح می شود افزود: به مناسبت دهه فجر ۱۰۰ عنوان برنامه عمرانی، فرهنگی و هنری توسط بهزیستی استان و مراکز غیردولتی تحت پوشش برگزار می شود.

فریور جشن انقلاب، مسابقات قرآنی و فرهنگی، ارائه خدمات رایگان توانپزشکی و مشاوره، برپایی نمایشگاه دستاوردهای مهدها و خانه های کودک، تجلیل از نخبگان جامعه هدف، پیشکسوتان و خیرین و برگزاری مسابقات ورزشی را از جمله برنامه های دهه فجر عنوان نمود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی افتتاح نمایشگاه توانمندی های معلولین، غبار روبی مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را از دیگر برنامه های اجرایی در دهه مبارک فجر دانست.

فریور یکی از نکات برجسته مراسمات امسال در دهه فجر را برنامه ریزی برای مشارکت سازمانهای مردم نهاد تحت پوشش بهزیستی عنوان کرد و گفت: با توجه به پتانسیل موجود در سازمانهای مردم برنامه ریزی شده تا از توان این سازمانها در برگزاری برنامه ها استفاده شود.