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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۴۴

نماینده مردم کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی:

بسیاری از چشمه های اطراف پروژه تونل سوم کوهرنگ خشک شد

بسیاری از چشمه های اطراف پروژه تونل سوم کوهرنگ خشک شد

شهرکرد- نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از چشمه های اطراف پروژه تونل سوم کوهرنگ خشک شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، علی کاظمی باباحیدری با اشاره به اینکه بسیاری از چشمه های اطراف پروژه تونل سوم کوهرنگ خشک شده است، گفت: خشک شدن بسیاری از چشمه های اطراف پروژه تونل سوم کوهرنگ به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: توجه به مشکلات مردم چهارمحال و بختیاری به ویژه ساکنان خسارت دیده و آسیب دیده در حاشیه پروژه های انتقال آب بین حوضه ای باید در اولویت قرار گیرد.

وی گفت: بیان درست منابع و مصارف در گزارش های وزارت نیرو کلید رفع مشکلات بین حوضه ای است.

وی یادآور شد: مسئولان وزارت نیرو باید گزارش ها و آمار خود به مردم در بخش های مختلف و به ویژه در قسمت انتقال بین حوضه ای را براساس واقعیات و به طور شفاف اعلام و ارائه کند.

کد مطلب 3880137

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