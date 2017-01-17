اسکی بازان معلق در هوا به زمین رسیدند/ آسیبی به کسی نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، از ظهر امروز نقص فنی که برخی آن را شکستگی پایه تله کابین و برخی تنها نفص جزیی تله کابین عنوان کرده اند باعث شد تا حدود ٧٠ اسکی باز در تله کابین دیزین گرفتار شوند.

اسکی بازانی که در تلاش بودند خود را به ایستگاه پایینی برسانند به دلیل قطع ناگهانی برق بین زمین و آسمان معلق ماندند. این در حالی بود که هلال احمر و نیروهای امدادی پیست به سرعت به کمک حادثه دیدگان آمدند تا سرانجام همه حبس شدگان در تله کابین پس از تجربه دقایقی تلخ نجات یافتند.

بروز حادثه در تله کابین های پیست های اسکی امری اجتناب ناپذیر است و گاها به دلیل مسائل امنیتی برق تله کابین برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی قطع می شود اما آنچه قابل تامل است اینکه آیا نقص بوجود آمده واقعا جزئی بوده یا باید نگران تجهیزات قدیمی پیست های فعال سراسر کشور (و نه فقط دیزین) باشیم.