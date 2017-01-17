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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

سارق حرفه ای خودرو در شهرکرد دستگیر شد

سارق حرفه ای خودرو در شهرکرد دستگیر شد

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات داخل خودرو با ۲۳ فقره سرقت در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی دریافت گزارش چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در مناطق مختلف شهرستان شهرکرد موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ سعدی شهرکرد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هماهنگ، این سارق را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه سارق را حین انجام سرقت در یکی از محلات شهرکرد دستگیر کردند.

سردار غلامزاده تصریح کرد: پس از اعتراف این سارق به ۲۳ فقره سرقت، با اخذ مجوز قضائی در بازرسی از مخفیگاه وی مقادیر زیادی اقلام سرقتی شامل پخش خودرو، فلش مموری، مدارک شناسایی خودرو و... کشف شد.

کد مطلب 3880139

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