ضرورت توانمند سازی سالمندان با اولویت زنان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ارشد زاده عصر سه شنبه در چهارمین جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان اظهار کرد: ۳۶۵ هزار افراد در کشور در سن سالمندی هستند که ۹/۸ درصد استان را سالمندان تشکیل می دهند این درحالی است که متوسط کشور ۸/۲ درصد است که جمعیت سالمندان در استان نسبت به سایر استان ها بالاتر است.

وی با بیان اینکه در استان امید به زندگی از شرایط بالایی برخوردار است، ادامه داد: در آذربایجان شرقی امید به زندگی بالاست یعنی شاخص های بهداشتی توسط حوزه سلامت، تندرستی است که خوشبختانه در استان ما از شرایط بالایی برخوردار است.

وی مبحث مرتبط با توسعه سالمندی فعال را از اولویت های اول دبیرخانه شورای سالمندی عنوان کرد و گفت: شورای هماهنگی سالمندان برنامه های متعددی را جهت فعالیت سالمندان در حوزه های مختلف ارائه کرده تا نگرش جامعه را برای سالمندی فعال ارتقا یابد.

۹۰ درصد مراقبت ها در خانه است

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی بیان کرد: محیط دوستاری سالمندی فراهم سازی امکانات عمومی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی برای تردد سالمندان از سایر اولویت هایی است که دبیرخانه شورای هماهنگی سالمندان در این خصوص وارد عمل شده است.

وی بهترین مراقبت از سالمندان را مراقبت در منزل خواند و اشاره کرد: در تمامی کشور ها ۹۰ درصد مراقبت ها در خانه است و ۵ درصد مراقبت ها در مراکز اجتماعی و عمومی و ۵ درصد مراقبت ها توسط همسایگان و سایر اقوام است.

ارشد زاده تاکید کرد: تلاش می کنیم تا در استان بحث مراقبت در منزل را از بعد فرهنگی ارتقا دهیم.

وی توانمند سازی سالمندان با اولویت زنان سالمند را از سایر اولویت های دبیرخانه شورای هماهنگی سالمندان استان خواند و گفت: ۶ هزار سالمند استان به عنوان گروه این طرح انتخاب شده اند.

حمایت مالی و اقتصادی از سالمندان ضروری است

وی به حمایت مالی و اقتصادی از سالمندان نیازمند اشاره و عنوان کرد: در استان ۱۵ درصد سالمندان نیازمند حمایت هستند که خوشبختانه از طریق نهاد های حمایتی تحت پوشش مالی و اقتصادی قرار گرفته اند و تا پایان برنامه ششم باید سایر سالمندان که با مشکل اقتصادی برخوردارند مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند.

مدیر کل بهزیستی استان آمار زنان سالمند بی همسر بر اثر فوت را ۴۹ درصد، دارای همسر ۴۲ درصد، بی همسر براثر طلاق را ۳/۹ درصدو هرگز ازدواج نکرده را ۳/۸ درصدی اعلام کرد و گفت: آمار نشان می دهد که در سال های آتی زنان سالمند برآثر طلاق افزایش می یابد و باید در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ۷۸/۳ زنان سالمند بی سواد هستند، ادامه داد: باید فرهنگ آموزش سالمندان را در جامعه ارتقا دهیم و با توجه به اینکه ۷۹ درصد از زنان سالمند خانه دار هستند باید در این خصوص به بیمه بازنشستگی زنان خانه دار و نظارت بر بیمه پردازی زنان شاغل و فعال توجه شود.

ارشد زاده همچنین به شناسایی و تحت پوشش بردن تمامی سالمندان توسط دستگاه های ذیربط و لزوم پوشش واقعی و حداقلی نیاز های سالمند توسط سازمان های حمایتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از سالمندان از بیمه تکمیلی برخوردار اند، گفت: باتوجه به افزایش بیماری ها و مشکلات جسمی در سالمندی از سازمان ها درخواست داریم تا در این زمینه کمک کند تا گام های موثری برداشته شود.

ارشد زاده در پایان سخنان خود به لزوم پوشش ۷۵ درصدی طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره و بیان کرد: در برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد سالمندان استان تحت پوشش همه جانبه قرار گرفته می شود.