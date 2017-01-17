تشخیص علت آتش سوزی یک حسینیه در ورامین/پیگیری قضایی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی روز گذشته در بخشی از حسینیه مسجد مهدیه کارخانه قند ورامین بازتاب گسترده ای در میان افکار عمومی و رسانه های محلی شهرستان داشته است.

پس از این آتش سوزی، بازار داغ شایعات نیز قوت گرفت و اخبار ضد و نقیض فراوانی حول محور آتش سوزی در حسینیه مسجد مهدیه کارخانه قند مخابره شد.

آتش سوزی در حسینیه مسجد مهدیه کارخانه قند، آسیبی به مسجد نرسانده و خسارات مالی به بخشی از حسینیه وارد کرده است.

مسئولان قضایی شهرستان ورامین نیز پس از وقوع این آتش سوزی در محل حادثه حاضر شده و بر پیگیری این موضوع تأکید کردند.

محسن پارسا مدیرعامل سازمان آتش نشانی ورامین درباره روند خدمات این سازمان پس از وقوع حریق در مسجد مهدیه کارخانه قند ورامین اظهار داشت: مأموران آتش نشانی پس از تماس با سامانه ۱۲۵، در کم ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رسانده و به وظیفه خود عمل کردند.

وی افزود: مأموران آتش نشانی پس از بررسی وضعیت و خاموش کردن حریق، اقدام به ایمن سازی محل حادثه کردند تا مشکلی متوجه این مکان مقدس نباشد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ورامین درباره علت وقوع آتش سوزی در این مکان ادامه داد: علت حادثه، پرتاب یک شی آتش زا توسط فرد یا افراد ناشناس بوده که باعث شعله ور شدن آتش و سرایت آن به نقاط دیگر شده است.

از طرف دیگر دادستانی ورامین نیز بر پیگیری قضایی این موضوع تأکید داشته و هم اکنون مردم و شهروندان ورامینی منتظر هستند تا اقدامات مسئولان در این زمینه را مشاهده کنند.