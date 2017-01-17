تورهای استان گردی در ایام نوروز فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پور مهدی عصر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات نوروزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: سفرهای نوروزی بهانه ای برای آماده سازی تبریز ۲۰۱۸ و حضور بهتر مسافران و گردشگران در استان است.

وی به اهمیت برخورد با مسافران و لزوم آموزش انگلیسی تاکید کردو افزود: باید بحث آموزش و فرهنگ سازی و نحوه برخورد با مسافران برای تمامی دستگاه های ذیربط سرلوحه باشد تا برای جذب گردشگران هرچه بیشتر تلاش کنند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی مشکل اساسی استان را نحوه برخورد با مسافران خارجی عنوان کردو گفت: افرادی که در صف مقدم خدمات رسانی می کنند باید به نوعی انتخاب شوند تا بتوانند با مسافران خارجی مکالمه داشته باشند.

پور مهدی به برگزاری نمایشگاه برای عرضه محصولات فرهنگی و هنری در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: در عید نوروز باید در کنار سیر اقدامات نمایشگاه در استان راه اندازی شود تا مردم آذربایجان بتوانند آثار هنری و تاریخی خود را به نمایش بگذارند.

پور مهدی گفت: فرمانداران و دهیاران تمامی شهرستان ها باید به طور جدی در خصوص نهادینه کردن این موضوع وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه مردم درزندگی روز مره خود با تکنولورژی و نرم افزاری ها سرگرم است بنابراین با توجه به نزدیک شدن تبریز ۲۰۱۸ باید برنامه های متنوعی را با کمک کمیته تبلیغات ایجاد کنیم چراکه در راهنمایی گردشگران بسیار امری موثر می باشد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که تور های استان گردی در استان ما ضعیف است، افزود: به جای اینکه در تور های گردشگری خارج از کشور تبلیغاتی را انجام دهیم بایستی در بحث تور های استان گردی نیز وارد عمل شویم.

پور مهدی همچنین به ضعیف بودن امکانات آزاد راه پیامبر اعظم اشاره کرد و گفت: اگر تا پایان سال جاری مسئله عوارضی و سرویس بهداشتی در این مسیر احداث نشود از کم کاری بنده به شمار می رود.

وی به بازار یابی در گردشگری اشاره و عنوان کرد: همان طوری که در استانداری در ایام عید و تعطیلات نوروزی به صورت شیفت کار می شود بایستی بازار ها هم در این ایام باز باشند چراکه مهمترین عامل برای جذب گردشگری همین عامل بسیار موثر است.