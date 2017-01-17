نبود برنامه مدون نماز در شورای عالی انقلاب فرهنگی/تربیت ۱۲۰۰ مربی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دریس شامگاه سهشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: با وجود اینکه اقدامات متعددی برای ترویج نماز انجام میشود اما برنامه مدونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده نمیشود.
وی افزود: کاستی دیگر ما نبود برنامه مدون در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است بطوریکه با وجود اجرا شدن اقدامات متعدد این موضوع به یکی از کاستیها و مشکلات تبدیل شده است.
معاون امور استانهای ستاد اقامه نماز کشور به خلأ برنامههای ترویج نماز در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: برای رفع این موضوع دو کانال نیک و قرار ۱۷ راهاندازی شده است اما لازم است برنامهها توسعه یابد.
دریس همچنین با اشاره به ضعف برنامهریزی و نظارت بر اقامه نماز در مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: البته در وضعیت فعلی نماز جماعت در ۹۵ درصد از مدارس کشور برگزار میشود و ۵۵ درصد از این تعداد با امام جماعت خوانده میشود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص علل ضعف برنامههای منطقهای ستاد اقامه نماز اضافه کرد: هر چند این ضعف پذیرفتنی است اما با روحیه منحصربهفرد آقای قرائتی تأکید ما بر این است که در ابتدا دستگاهها به وظایف حاکمیتی خود عمل کنند و در سطح داخلی به مطلوبیت کافی دست یابیم.
معاون امور استانهای ستاد اقامه نماز کشور افزود: بعد از دستیابی به سطح مطلوبی از برنامهها در سطح داخلی میتوان به سراغ ترویج نماز در سطح منطقه پرداخت؛ هر چند در وضعیت فعلی نیز صدها کتاب از آقای قرائتی به زبانهای مختلف ترجمه شده و تفسیر قطرهای وی مورد استفاده رایزنان فرهنگی است.
بازخوانی پیام رهبری به اجلاس نماز توسط ۳۰۰ هزار نفر
دریس از جمله برنامههای کلیدی و اسناد بالادستی ستاد اقامه نماز را پیامهای ۲۵ گانه رهبر معظم انقلاب به اجلاسهای نماز عنوان کرد و افزود: انتظار میرود رسانهها نیز به صورت ویژه به طرح و بازخوانی پیامها بپردازند.
وی با اشاره به پیام ۱۳ ام مبنی بر ارزیابی دستگاههای حاکمیتی به لحاظ سختافزاری و نرمافزاری ادامه داد: ارزیابیها نشان میدهد دستگاههای اجرایی کشور در برگزاری نماز جماعت وضعیت مطلوبی دارند.
وی به تجلیل دستگاههای موفق و تذکر به دستگاههای کم کار اشاره کرد و گفت: ستاد اقامه نماز به صورت گسترده به دنبال برنامههای تبلیغی و ترویجی است.
به گفته معاون امور استانهای ستاد اقامه نماز کشور از جمله اقدامات برگزاری مسابقه بازخوانی پیامهای رهبری در ۲۰ شب بود که ۳۰۰ هزار نفر در آن مشارکت کردند.
دریس با اشاره به ترویج نماز برای چهار هزار زوج در کشور افزود: علاوه بر این طرحهای آموزشی و تشویقی ویژه گروههای هدف مختلف از جمله مدیران مدارس، والدین دانشآموزی، دانش آموزان، اصناف و بازاریان، پرستاران بیمارستانها و مهدهای کودک برگزار میشود.
وی متذکر شد: پیشبینی میشود ۸۰۰ هزار نفر در سال جاری در برنامههای توانمندسازی گروههای مؤثر حضور یافته و از برنامهها برخوردار شوند.
مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز به توسعه اجلاسهای نماز استانی اشاره کرد و افزود: پیش از این مطرح بود که اجلاسها صرفاً دریافت مقاله است و مقالات استفاده نمیشود اما بخشهای ادبی و هنری به اجلاس اضافه شد و دو هزار و ۶۰۰ اثر نیز جمعآوری و از ۷۰ نفر تجلیل شد.
دریس به ساخت مستند ترویج نماز اشاره کرد و افزود: در این راستا مستندهای پل، ملائک، فانوس و سایههای روشن برگزار شده است.
برگزاری سه وعده نماز جماعت در ۸۵ درصد زندانها
دریس بخش مهمی از برنامههای ترویج نماز را توجه به گروههای خاص از جمله بزه دیدگان عنوان کرد و افزود: بر اساس تفاهمنامه با سازمان زندانها موفق شدیم سه وعده نماز را در ۸۵ درصد زندانها به صورت جماعت پیاده کنیم.
وی تأکید کرد: با توجه به اثرات نماز در عدم بازگشت به بزه این اقدام تأثیرات قابلتوجه داشته و در هر زندانی که امام جماعت دارد این طرح اجرا شده است.
معاون امور استانهای ستاد اقامه نماز کشور همچنین به برگزاری نماز صبح در دو هزار مسجد در سراسر کشور اشاره کرد و بیان داشت: در راستای تربیت کارشناسان نماز مرکز تخصصی نماز در قم دایر شده و تاکنون ۳۰۰ نفر آموزش دیدهاند.
دریس تأکید کرد: کارشناسان به مناطق مختلف کشور اعزام میشوند و تاکنون ۶۵۰ برنامه را در سطح کشور اجرا کردهاند.
وی همچنین به تربیت مربی نماز ویژه استانها اشاره کرد و گفت: در این طرح روحانیان و نخبگان دانشگاهی به صورت ویژه آموزش میبینند و از ظرفیت آنها در ترویج نماز استفاده میشود بطوریکه تاکنون هزار و ۲۰۰ نفر در این خصوص آموزش دیدند.
مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور به برگزاری ۲۰۰ همایش تخصصی نماز از ابتدای سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: در همایشها به صورت ویژه به گروههای آسیبپذیر و در معرض آسیب توجه شده است.
دریس همچنین به برگزاری مسابقه کتابخوانی با کتاب آقای قرائتی اشاره کرد و افزود: در این مسابقه ۲۰۰ هزار نفر از سراسر کشور شرکت کردند.
وی برگزاری جشنواره نماز در فضای مجازی را نیز یادآور شد و بیان داشت: مهلت این جشنواره تا ۲۵ بهمن تعیین شده و در اسفندماه در شهرکرد اختتامیه آن برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز با اشاره به برنامهریزی جهت برگزاری جشنواره رسانه و نماز افزود: میزبانی اجلاس سراسری نماز برای استانهایی که تاکنون میزبان نبودند بررسی میشود.
به گفته دریس پیشنهاد استانهای هرمزگان، گیلان، خراسان شمالی و سمنان در دست بررسی است اما در هر استانی لازم است مسئولان ارشد اقتضائات استان را بررسی و اعلام آمادگی کنند.
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