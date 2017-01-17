پروژه زیرگذر آزادی خرداد سال آینده به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مشرفی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید استاندار و مسئولان استانی از پروژه های شهری کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه اجرای پروژه های شهری به ویژه میدان آزادی به خوبی پیش می رود.

وی برآورد هزینه های مورد نیاز احداث پروژه آزادی را ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: به طرق مختلف این منابع برای اجرای این طرح تاکنون تامین شده است.

مشرفی زمان بهره برداری و بازگشایی میدان آزادی را تا پایان امسال عنوان کرد و گفت: مسئله ترافیکی این منطقه حل خواهد شد و زیرگذر میدان آزادی نیز پیش بینی می شود تا پایان خردادماه ۹۶ به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه پول پرداختی براساس صورت وضعیت هایی است که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ارائه می کند، گفت: تاکنون ۵۰ درصد صورت وضعیت ها پرداخت شده است.

مشرفی در رابطه با پروژه میدان باغملی که در مرحله نصب سیگمنتال است، گفت: امیدواریم این پروژه نیز تا تیرماه ۹۶ به اتمام برسد.

وی در خصوص پروژه بازسازی قلعه دختر و اردشیر گفت: با پیگیری های بی شائبه استاندار کرمان کار احیاء و مرمت قلاع نیزدر حال انجام بوده و ان شاءالله منبع درآمد بالایی برای شهر کرمان باشد.

رئیس شورای شهر کرمان گفت: امیدواریم پروژه های شهر کرمان زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد.