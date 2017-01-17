فراهم سازی امکانات در آزادراه پیامبر اعظم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار عصر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر های نوروزی آذربایجان شرقی به کمیته های یازده گانه ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی اشاره و اظهار کرد: کمیته خدمات حمل و نقل، کمیته امداد و نجات، کمیته خدمات انتظامی و امنیتی و ترافیک، هماهنگی امور شهرداری ها و دهیاری ها خدمات اسکان و رفاه از جمله کمیته های آماده ارائه خدمات در ایام نوروز به مسافران می باشد.

وی کمیته نظارت و تنظیم بازارها، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایت ها، خدمات بهداشتی و حمی زیست، اطلاع رسانی و تبلیغات، برنامه ریزی و آمار و کمیته فرهنگی و مذهبی را از سایر کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی عنوان کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ادامه داد: تمامی دستگاه ها برای استقبال از میهمانان نوروزی وارد عمل شده که ۲ هزارو ۵۰۰ مورد ا تاسیسات گردشگری استان بازدید شده و به ۲۰۸ مورد اخطاریه کتبی صادر گردیده است.

وی فراهم سازی امکانات آزاد راه پیامبر اعظم را از مهمترین اولویت های سازمان میراث فرهنگی دانست و گفت: ایجاد فرهنگ پاسخگویی ارتقا سطح ایمنی و فضایی مسافران بهسازی و آماده سازی محل اسکان مسافران از جمله اولویت های اساسی این سازمان در ایام نوروز است.