حجت الاسلام مهدی مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اعزام ۱۶ امین گروه کاروان های عتبات عالیات دانشگاههای لرستان اظهار داشت: ستاد عمره و عتبات عالیات دانشگاههای استان لرستان در شانزدهمین دوره کاروان های عتبات عالیات ۱۲ کاروان ویژه دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاههای استان را به صورت زمینی از مرز مهران به عتبات عالیات اعزام می کند.

وی با بیان اینکه اولین دوره اعزام در تاریخ هفت بهمن ماه امسال و ویژه دختران مجرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان خواهد بود گفت: همچنین آخرین اعزام کاروان ها نیز در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سال آینده خواهد بود.

مسئول ستاد عمره و عتبات عالیات دانشگاههای لرستان با بیان اینکه تا کنون هزار و ۳۶۸ نفر از دانشگاهیان استان برای اعزام به عتبات عالیات در سایت «لبیک» ثبت نام کرده اند گفت: از این تعداد ۱۲ کاروان در قالب هر کاروان ۳۸ نفر اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به برگزاری همایشی قبل از اعزام کاروان های عتبات عالیات طی بهمن ماه گفت: همچنین برای هر کاروان جلسات توجیهی و آموزشی جداگانه با حضور عوامل اجرایی این کاروان ها شامل مدیر و روحانی کاروان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به توزیع بسته های فرهنگی شامل کتاب های «هشت بهشت»، «چهار فصل عاشقی»، «فرزانگان حرم»، و سی دی «راهیان آسمان» و مفاتیح بین دانشجویان این کاروان ها گفت: همچنین مسابقات و برنامه های فرهنگی قبل، حین و بعد از سفر نیز برای دانشجویان و افراد اعزامی نیز برگزار می شود.

مسئول ستاد عمره و عتبات عالیات دانشگاههای لرستان بازدید از بیت امام خمینی(ره) در نجف اشرف، بازدید از کتابخانه و مقبره آیت الله امینی و ... را از جمله برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد و گفت: همچنین کانال تلگرامی و سایت «لبیک» نیز ویژه عتبات دانشگاهیان فعال است.