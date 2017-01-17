لوایح باقی مانده مرتبط با مواد ۱۶ و ۱۷ سریع تر بررسی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ۱۶۱ شورای شهر تبریز، عصر سه شنبه، بیست و هشتم دی ماه جاری با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد و با محوریت بررسی لوایح باقی و معطل مانده از ماه های پیش، صحبت در مورد اساسنامه پیشنهادی سازمان های شهرداری وتبیین نکته نظرها و رای های اعضای شورا و بررسی، رد و قبول ۱۶ لایحه پیشنهادی مبتنی بر مواد ۱۶ و ۱۷ شهرداری تا ظهر سه شنبه ادامه یافت.

جواد ششگلانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز که با تاخیر و حضور رئیس این شورا، مدیریت جلسه علنی امروز شورا را برعهده داشت، با تکیه بر محوریت های این جلسه فوق العاده، بررسی موارد اصلاح پذیر در اساسنامه پیشنهادی و ابلاغ شده از سوی وزارت کشور در خصوص سازمان های شهرداری و ادغام چند سازمان، مطرح سازی و تصویب و تایید آن در صحن شورا و بررسی چندین لایحه باقی مانده از هشت، ۹ ماه اخیر اظهار داشت: بر اساس پرس و جوهای انجام شده، متوجه شده ایم که بحث مطرح شده ادغام در بقیه شهرها اتفاق نیفتاده است و در شهرهای قم و شیراز قرار است این اساسنامه به حالت و وضعیت قبلی خود برگردد.

وی هدف از ادغام سازمان ها را کوچک ترشدن سازمان های شهرداری و کاهش هزینه ها دانست و ادامه داد:به نظر می رسد در این خصوص، مطالعه خوبی در وزارت کشور انجام نشده است. چرا که تیپ و قالب اساسنامه مطرح شده، با افکار شورایی هیچ گونه سازگاری ندارد و بیش تر جنبه انتصابی دارد تا انتخابی.

نائب رئیس شورا این اساسنامه را نیازمند اصلاح خواند و گفت: افکار شورایی ما با تیپ این اساسنامه ارسالی از سوی وزارت کشور کلی مغایرت خواهد داشت و باید واقف باشیم که درصورت بیش تربودن مغایرت ها، مورد تایید وزارت کشور نخواهد بود.

وی در خصوص لوایح باقی مانده مرتبط با مواد ۱۶ و ۱۷ نیز ابراز داشت: لوایح زیادی هستند که ماه های متمادی در شورا دست نخورده و معطل مانده اند و نیازمند بررسی سریع تر هستند و جا دارد که بررسی این لوایح را در دو یا سه جلسه انجام دهیم و به تصویب برسانیم.

نکته نظرهای اعضای شورا در خصوص اساسنامه سازمان های شهرداری

شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز گفت: موضوع مربوط به اساسنامه سازمان ها اهمیت دارد و قرار است بودجه ما بر اساس این چارت جدید تقسیم بندی شود.

جعفر مدبر؛ عضو هیئت رئیسه شورای شهر گفت: در این اساسنامه، یک سری سازمان هایی هستند که شورا و شهرداری نظر مثبتی نسبت به ادغام آن ها یا عدم اجرای چارت جدید در شهرداری ندارند و نیاز به بررسی کامل دارند.

علی نوای باغبان عضو شورای اسلامی تبریز گفت: در این اساسنامه، تنها اسم بعضی از سازمان ها عوض شده است و سازمان میادین، فناوری و اطلاعات، مدیریت آرامستان ها، آتش نشانی و خدمات ایمنی، سیما و منظر شهری از جمله این سازمان هاست و جا دارد که بررسی همین سازمان ها در دستور کار قرار گیرند. چون در مورد بقیه سازمان ها به اندازه کافی حرف و حدیث برای گفتن هست و باید از سوی اعضا بررسی و موارد لازم اصلاح شوند.

ایرج شهین باهر؛ عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: قبل از هر بحث دیگری باید داشتن یا نداشتن ضمانت تغییر در این اساسنامه سوال، بررسی و مشخص شود که آن را برای ابلاغ فرستاده اند یا جهت تصویب؟ چون اگر امکان تغییر در این اساسنامه نباشد، صحبت در این زمینه تنها اتلاف وقت خواهد بود.