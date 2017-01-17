به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی عصر سهشنبه در نشست خبری با محوریت پاسداشت هوای پاک، با اشاره به اینکه باید ارزشهای محیط زیستی برای مردم بازگو شود، اظهار کرد: بهرهبرداری از منابع پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه مردم و مسئولان نسبت به حفاظت از محیطزیست باید احساس مسئولیت کنند، گفت: طی ۴۰ سال گذشته برنامهریزیها برای استفاده از سرزمین بر مبنای نقشه آمایش نبوده و همین مسئله باعث ایجاد چالشهای زیستمحیطی شده است.
محمدی بر تهیه و ارائه نقشه آمایش سرزمینی استان البرز تأکید کرد و گفت: تلاشها باید به سمتی برود که منجر به مهاجرت معکوس شود.
مدیرکل اداره حفاظت محیطزیست استان البرز در بخش دیگری گفت: با مطالعات علمی انجامشده توسط دانشگاه تهران ۶۲ درصد آلودگی هوای استان البرز ناشی از منابع متحرک و ۳۸ درصد مربوط به منابع ساکن است که دو شاخص آلودگی هوا (ذرات معلق و اکسید گوگرد)، وسایل نقلیه سنگین بیشترین سهم را در آلودگی هوا دارند.
توزیع نفت و گاز استاندارد در البرز
وی اضافه کرد: این در حالی است که سهم شاخص مونوکسید کربن در خودروهای سبک بیشتر است که در بخش ثابت نیز نیروگاه منتظر قائم و واحدهای صنعتی بیشترین سهم را در آلودگی هوای استان دارند.
به گفته محمدی واحدهای صنعتی استان ۸۱ درصد از ذرات معلق را به خود اختصاص میدهد این در حالی است که منابع خانگی ۳۰ درصد ازCO موجود در اتمسفر را به خود اختصاص میدهد.
مدیرکل اداره حفاظت محیطزیست استان البرز برای کاهش آلودگی هوای البرز به مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوا و برش استانی اشاره کرد و گفت: نصب کاتالیست بر روی خودروهای سبک، نصب فیلتر بروی خودروهای سنگین، معاینه فنی دقیق، افزایش فضای سبز، شناسایی گرههای ترافیکی، بررسی و استفاده از انرژیهای نو بهجای انرژی فسیلی، تهیه و نصب تابلوهای نمایشگر، راهبری ایستگاههای سنجش کیفیت هوا از سوی شهرداری، اجرای طرح «کهاب» و جمعآوری بخارات بنزین، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی از مسائل مهم در کاهش آلودگی هوای استان هستند.
محمدی در بخش دیگری با اشاره به اینکه از سال ۹۰ در استان البرز بنزین یورو ۴ توزیع میشود، گفت: نفت و گازی که در استان توزیع میشود نیز از استانداردهای لازم برخوردار است.
وجود ۱۰۰۰ واحد صنعتی بدون شناسنامه در البرز
وی بابیان اینکه سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی شناسنامه دارد در استان البرز مشغول فعالیت هستند، گفت: طبق برآورد اولیه نیز یک هزار واحد صنعتی بدون شناسنامه در البرز فعالیت میکنند که سهم غیرقابلانکاری در آلودگی هوای استان دارند.
مدیرکل اداره حفاظت محیطزیست استان البرز به استقرار نیروگاه منتظر قائم در شهرستان فردیس اشاره کرد که یکی از منابع آلاینده استان به شمار میرود، گفت: سوخت این نیروگاه در سالهای گذشته مازوت بوده است.
محمدی با تأکید بر اینکه سوخت مازوت این نیروگاه در ۱۵ خرداد سال گذشته پلمپ شد، گفت: این نیروگاه روزانه دو میلیون لیتر مازوت استفاده میکرد که معادل بنزین مصرفی همه استان بود که خوشبختانه با همکاری دستگاه قضا سوخت مازوت این نیروگاه پلمپ شد.
وی یکی دیگر از اقداماتی که منجر به کاهش آلودگی هوا شده است را بهسازی مصرف گاز بهجای سوختهای سنگین اعلام کرد و گفت: دولت در سال ۹۳ برنامهای برای کاهش آلودگی هوا ارائه کرد که برش استانی این برنامه در استان البرز تهیه شد.
سهم بالای منابع متحرک در آلودگی هوای البرز
مدیرکل اداره حفاظت محیطزیست استان البرز با تأکید بر اینکه منابع متحرک بیشترین سهم آلودگی هوا در البرز رادارند، گفت: بیش از ۸۰ درصد آلودگی هوای کرج به وجود ناوگان فرسوده اتوبوسرانی و تاکسیرانی مربوط میشود.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری کرج نسبت به نصب فیلتر بر روی تاکسی و اتوبوسها اقدامی نکرده است، گفت: شورای شهر و شهرداری کرج در جلسه سیاستگذاری حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان موظف به نصب فیلتر و کاتالیست شدهاند.
به گفته محمدی کیفیت هوای سال جاری در مقایسه با متوسط چهار سال گذشته ۱۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایشیافته است.
پالایش محیط زیست البرز با تعطیلی پنجشنبهها
وی یکی از اقدامات مهمی که در راستای کاهش آلودگی کلانشهر کرج انجامشده را توسعه فضای سبز و احداث کمربند ۱۰۰۰ هکتاری در شمال شهر اعلام کرد و گفت: باید سالانه یک مترمربع به فضای سبز کرج اضافه شود.
مدیرکل اداره حفاظت محیطزیست استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به تعطیلی پنجشنبهها در البرز اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده تعطیلی پنجشنبهها در البرز به پالایش محیطزیست کمک میکند و این مهم را افزایش میدهد.
محمدی با تأکید بر اینکه تعطیلی پنجشنبهها در کاهش آلودگی محیطزیست البرز تأثیرگذار است، گفت: این مهم در قالب یک گزارش توجیهی فنی به استانداری ارائهشده است.
وی اضافه کرد: لایحه تهیه بسته تقاضای سفر توسط هیئت دولت تصویبشده است با تحقق این مهم در ساعات کاری کارمندان و مدارس بازنگری خواهد شد.
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