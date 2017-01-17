سرانه فضای ورزشی در استان ۶۲ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نظمی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی ورزش استان اظهار کرد: ورزش همگانی حرکت پیشگیرانه از معظلات اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان و آسیب های اجتماعی است.

وی تعداد اماکن ورزشی در سطح استان را یک هزار و ۲۹۰ و سرانه فضای ورزشی را ۶۲ درصد عنوان کرد و گفت: این تعداد نشانگر بستر مناسب برای رشد و ارتقا جوانان در بعد قهرمانی سطح استان است.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی ایستگاه های سلامتی فعال در سطح استان را ۲۴۲ مورد اعلام کرد.

وی مجموع اماکن ورزشی در سطح استان را یک هزار و ۲۹۰ عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد ۴۳۰ مورد از اماکن ورزشی موجود دراداره کل ورزش و جوانان است و ۸۶۰ مورد آن را اماکن ورزشی به دولت و سایر دستگاه ها اختصاص یافته است.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: تعداد باشگاه های ورزشی فعال در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، ۳۴۳ مورد در تبریز و ۲۹۵ مورد، در شهرستان ها است که این نشانگر ضعیف بون بخش خصوصی در کل شهرستان ها نسبت به سطح تبریز است و لازم به برنامه ریزی در این خصوص می باشد.