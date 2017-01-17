زیرساخت ها برای تکمیل اردوگاه دانش آموزی ولایت تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی سه شنبه شب در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به سالروز اولین روز اجرایی شدن برجام٬ اظهار کرد: امیدواریم با پی گیری های مقتدر تیم ایران در دفاع از حقوق هسته ای موفق باشیم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به لحاظ مالی شرایط خوبی ندارد و نمی تواند به تنهایی پاسخ گوی تمامی مشکلات باشد، افزود: تنها راهکار برطرف کردن مشکلات کمک گیری از مردم و تمامی دستگاه های مرتبط است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در هر جایی که مشارکت اولیا و مردم در مدارس بیشتر بوده است توفیقات آن مدارس افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه باید میدان برای مشارکت مردم باز شود، گفت: گاهی با رفتارهای نامناسب برخی مسئولین مردم پس زده می شوند.

پرویزی با بیان اینکه مشکلات زیادی در بین کودکان و فرزندان خانواده ها وجود دارد٬ بیان کرد: اگر فرزندانمان را مراقبت نکنیم همه آسیب خواهیم دید.

وی با اشاره به اینکه ناهنجاری ها در بین کودکان نگران کننده است، عنوان کرد: هشدارهای لازم باید به موقع به خانواده ها ارائه شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات جامعه در اثر بی اطلاعی و نا آگاهی است،افزود: در حوزه های اجتماعی و فرهنگی همه مردم باید مشارکت داشته باشند و مشکلات حوزه اجرا نیز باید به صورت عمومی برطرف شود.

وی با اشاره به اردوگاه دانش آموزی نیمه تمام ولایت روستای سورگ، اظهار داشت: تمامی اردوگاه های نیمه تمام در سطح استان باید اولویت بندی شود.

پرویزی با بیان اینکه اعتبار استان برای تکمیل تمامی اردوگاه های استان کافی نیست، گفت: اگر اردوگاه ولایت مکان مناسب است و اطمینان بر پایداری آن وجود دارد باید برای آن برنامه ریزی‌ مناسب صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه کار کارشناسی با شهامت باید برای تکمیل اردوگاه ولایت انجام شود، بیان کرد: اگر این اردوگاه جای سرمایه گذاری داشته باشد قول می دهیم منابع مالی برای تامین آب این اردوگاه را فراهم کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر در حوزه نهضت سوادآموزی مشارکت مردم را نداشته باشیم کار سخت می شود، افزود: باید زمینه سازی اجتماعی قبل از اجرای طرح سوادآموزی انجام شود.

قول استاندار برای راه اندازی مدرسه ویژه کودکان اوتیسم

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افزایش کودکان اتیسم در کشور و دنیا، اظهار داشت: مسئله اتیسم ممکن است در آینده مشکل شود لذا باید از هم اکنون برای آن فکری برداشته شود.

وی با بیان اینکه یکی از مدارسی که شرایط مناسبی برای مرکز اوتیسم را دارد باید فضا سازی شود،بیان کرد: هزینه تجهیز و مرتب کردن این مرکز را تقبل خواهیم کرد.

پرویزی با اشاره به اینکه ساخت مدرسه برای کودکان اوتیسم کار دشواری است و ممکن است سال ها به طول انجامد، گفت: اگر بخواهیم منتظر ساخت مدرسه بمانیم قطعا به نتیجه نخواهیم رسید و به بن بست می رسیم.

وی ادامه داد: اگر ضرورت وجود مدرسه اوتیسم در استان وجود دارد باید به فکر فضای مناسبی برای این مکان باشیم و در آینده به تدریج ساختمان مناسبی متناسب با شرایط و نیاز این افراد ساخته خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه پس از فضاسازی و تامین تجهیزات باید از نیروی انسانی ماهر در این زمینه استفاده کرد، اظهار کرد: اگر بنا باشد از نیروهای روزمزد و قراردادی استفاده شود به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.