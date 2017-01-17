برگزاری ۴۰۰ همایش پیاده روی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صادقی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی ورزش استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد هیات ورزشی همگانی استان ابراز داشت: جمعیت تحت پوشش ورزش همگانی در استان ۱/۲۳ و در کشور ۹/۲۰ است که امیدواریم در سند تدبیر و توسعه در ورزش های همگانی گام های موثری برداشته شود.

وی همایش های پیاده روی در طی سال گذشته را بیش از ۴۰۰ همایش عنوان و اظهار کرد: خوشبختانه برگزاری این همایش ها در استان به یک فرهنگ در بین مردم تبدیل شده است و پیاده روی مرتبا در روز های جمعه برگزار شده و بخشی از این فرهنگ به شمار می رود.

رئیس هیئت ورزش های هماهنگی استان افزود: هیئت ورزش استان آذربایجان شرقی جشنواره های متعددی را در دی ماه سال جاری برگزار کرده که می توان به استعداد یابی در ۵ رشته مختلف ورزشی، جشنواره ورزش نیروهای مسلح با شرکت بیش از یک هزار نفر و جشنواره ورزشی کارمندان دولت با شرکت یک هزار و ۲۰۰ کارمند اشاره کرد.

وی همچنین ادامه داد: استان آذربایجان شرقی مقام قهرمانی و نائب قهرمانی مسابقات کشوری را در ۵ رشته مختلف کسب کرده است.

صادقی به اهم فعالیت های انجام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان در حوزه ورزش همگانی اشاره وجمعیت دانش آموزان تحت پوشش ورزش همگانی را در استان ۴۲ درصد خواند و گفت: برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در ۲ هزار و ۱۷۶ مدرسه استان و برگزاری جشنواره های صبحگاهی در سطح مدارس استان که باعث توسعه وضیعت جسمانی دانش آموزان و تحول در حوزه سلامت شده است.

به گفته وی یک هزار و ۲۰۰ بسته وسایل و تجهیزات ورزشی از سوی هیئت ورزشی استان به یک هزار و ۲۰۰ مدرسه در سطح استان ارائه شده است.