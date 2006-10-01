صدها كتاب درباره تاريخ و تمدن اسلامي عراق منتشر مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اليوم، دكتر اسعد هاشمي وزير فرهنگ عراق با بيان اينكه برنامه هاي وزارت مذكور با دقت در نظر گرفته شده اند تا معاني عميق ارتباط ميان اديان اسلامي بوضوح مشخص شوند، گفت: سعي شده است تا جايگاه فرهنگي و ديني عراق ميان كشورهاي اسلامي معين گردد.

دكتر شفيق مهدي عضو كميته عالي بغداد به عنوان پايتخت فرهنگي گفت: سازمان يونسكو وابسته به سازمان ملل متحد به منظور هر چه بهتر برگزار شدن برنامه هاي سال 2009 بغداد آمادگي خود را اعلام كرده تا ضمن برنامه هايي كه عراق در نظر گرفته است، برنامه هاي جانبي نيز برگزار كند.

در اين خصوص عراق برنامه هايي در نظر گرفته است كه مي توان به بازسازي اماكن تاريخي، اماكن مقدس و ديني اشاره كرد. همچنين برگزاري نشستهاي مختلف با محوريت موضوعات فرهنگي، ديني، اسلامي و تقريب اديان اسلامي از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده به اين مناسبت خواهد بود.

اين در حالي است كه صدها عنوان كتاب با محوريت تاريخ بغداد، آثار و زندگينامه مردان سياسي، انديشمندان، دانشمندان، علماء و فقهاي برجسته اين كشور منتشر خواهند شد.

وزارت فرهنگ عراق همچنين در نظر دارد در قالب كتاب يا مقاله موضوعاتي چون تمدن و فرهنگهاي مختلف در اين كشور از جمله بررسي فرهنگ اسلام در عراق، همزيستي اديان اسلامي و تقريب آنها، توجه به مسئله بغداد با رويكرد جهان فعلي و راهكارهاي مختلف را منتشر كند و در اختيار بازديدكنندگان عراق و علاقمندان قرار دهد.