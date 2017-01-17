برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای یزد در ۴۰۱ حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی امروز در نشستی خبری با اشاره به آغاز فعالیت ستاد انتخابات استان یزد با فعالیت شش کمیته اظهار داشت: کمیته‌های فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی، استعلامات و حراست، حقوقی، مالی و پشتیبانی و کمیته امنیتی در ستاد انتخابات استان یزد فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی بیان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای یزد در ۴۰۱ حوزه انتخابیه شهری و روستایی برگزار می‌شود که از این تعداد ۲۰ حوزه شهری و ۳۸۱ حوزه روستایی است.

طالبی از آغاز ثبت‌نام کاندیداها از ۳۰ اسفندماه خبر داد و بیان کرد: طبق تقویم انتخابات و برنامه زمان بندی شده، ثبت‌نام‌ها تا ششم فروردین ماه ادامه خواهد یافت و پس از پایان مهلت مقرر، بررسی صلاحیت‌ها آغاز می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان یزد با بیان اینکه انتخابات نیز در روز ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، افزود: مردم در روز انتخابات علاوه بر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز شرکت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: از ۲۰ حوزه شهری، ۱۷ شهر زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند که این شهرها شوراهای ۵ نفره خواهند داشت و دو شهر جمعیتی بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر دارند که این شهرها شوراهای هفت نفره خواهند داشت و در شهر یزد نیز شورای ۱۱ نفره تشکیل خواهد شد.

طالبی عنوان کرد: از ۳۸۱ شورای روستایی، ۳۶۰ روستا که جمعیت زیر هزار و ۵۰۰ نفر دارند، سه نفره و ۲۱ شورا هم که بالای ۵ هزار نفر جمعیت دارند، پنج نفر خواهند بود.