به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، در این دیدار ضمن تاکید بر گسترش همکاریها و روابط اقتصادی و تجاری میان یزد و کرواسی، در زمینه فرصتهای سرمایه گذاری دو طرف بحث و تبادل نظر شد.
سفیر کشور کرواسی در جمهوری اسلامی ایران در این نشست در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد، با معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری کشورش، آمادگی خود را برای گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
استریبور کیکرتس گفت: کرواسی در زمینههای گردشگری، صنعت توریسم درمانی، صنعت آب و پساب دارای تجربیات خوبی است که میتواند آن را در اختیار ایران قرار دهد و در این زمینه سرمایهگذاری داشته باشد.
وی با اشاره به وجود معادن غنی در ایران، قابلیتهای کشورش را در زمینه فرآوری مواد معدنی خوب ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه نیز آماده هرگونه همکاری و انتقال دانش و تجربیات خود هستیم.
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری یزد نیز در این نشست با معرفی ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری استان گفت: یزد در بسیاری از زمینههای اقتصادی از جمله انرژیهای خورشیدی، دارای پتانسیلهای سرمایهگذاری است و آمادگی داریم از ظرفیتهای خارجی در این بخش استفاده کنیم.
سید حسین دشتی با اشاره به استقبال خوب سرمایهگذاران خارجی برای انجام فعالیتهای اقتصادی در استان یزد، افزایش مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین یزد و کرواسی را خواستار شد.
در این نشست بر همکاری اتاقهای بازرگانی یزد و کرواسی به منظور انجام مبادلات تجاری و اقتصادی میان دو طرف تاکید شد.
همچنین در این نشست، فرصتهای سرمایهگذاری استان یزد در زمینههای صنعت، کشاورزی، معدن، گردشگری، میراث فرهنگی و .... و مشوقهای این بخش در زمینههای مالیاتی، گمرکی، بیمهای و زیر ساختی معرفی ارائه و سفیر کرواسی با ظرفیتها و پتانسیلهای سرمایه گذاری یزد آشنا شد.
سفیر کرواسی در دیدار با استاندار و دیگر مقامات اقتصادی، تجاری و بازرگانی استان یزد نیز راههای همکاریهای مشترک را بررسی کرد.
استاندار یزد به عنوان نماینده عالی دولت در استان در این دیدار با ارائه قابلیتهای این استان در زمینههای اقتصادی و سرمایهگذاری از یزد به عنوان بهشت انرژی خورشیدی یاد کرده و افزود: در دو سال اخیر محور توسعه استان تولید انرژی خورشید است.
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