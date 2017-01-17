۸ کارگاه فرش عتبات عالیات در کرمان وجود دارد

مهدی تویسرکانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از طرح هایی که موجب تحول در صنعت فرش کرمان شده است تولید فرش برای عتبات عالیات است و در این خصوص صدها نفر مشغول به کار شده اند و ۳۰ هزار مترمربع فرش در کرمان بافته و تحویل داده خواهد شد.

وی با اشاره به کیفیت فرش دستباف استان کرمان گفت: بر اجرای صحیح این طرح نظارت کاملا دقیق انجام می شود و تا کنون نیز هشت کارگاه تجهیز شده است.

تویسرکانی افزود: این طرح در توافق بین استانداری کرمان و ستاد عتبالت در حال اجرا است و ۶۰۰ نفر مشغول به کار شده اند.

وی ادامه داد: تاکنون ۳ هزار متر فرش تولید شده است و پیش بینی می شود اتمام این طرح نیاز به شش سال زمان دارد.

مدیر پروژه فرش عتبات عالیات در استان کرمان این تفاهم نامه را باعث رونق صنعت فرش در استان کرمان دانست و تاکید کرد: فرش تولیدی با استفاده از مواد مرغوب و طرح های اصیل کرمان انجام خواهد شد.