افت دمای هوا در کرمان/ بارش احتمالی در ارتفاعات

حمیده حبیبی در گفتگو با مهر ضمن اشاره به افت دمای هوا طی روزهای اخیر گفت: این روند در روزهای انتهی هفته جاری ادامه خواهد یافت و به همین دلیل به گلخانه دارها و کشاورزان توصیه می کنیم تدابیر لازم را برای جلوگیری از سرمازدگی انجام دهند.

وی تصریح کرد: در سال جاری با افت شدید بارندگی مواجه بوده ایم و طبق نقشه های هواشناسی در هفته جاری الگوی بارشی در استان نخواهیم داشت و امکان بارندگی خفیف در ارتفاعات شمال و غرب استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به وزش باد در روزهای اخیر گفت: این پدیده کمابیش به خصوص در شرق استان کرمان تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به نقشه های فعلی هواشناسی احتمال بارش باران در اواخر هفته در برخی مناطق ادامه دارد.