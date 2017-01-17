بافت تاریخی شهر کرمان احیاء می شود

علی بابایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی در شهر کرمان وجود دارد که از اهمیت خاصی برخوردار است و این سرمایه در بسیاری از شهرهای کشور وجود ندارد و باید قدر دانسته شود.

وی افزود: ما هدف گذاری کرده ایم که ۱۵۰ هکتار از این میزان بافت تاریخی در آینده نزدیک بهسازی شود و کار بازسازی چندین خانه تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار کرمان از مردم دعوت کرد با استفاده از تسهیلات موجود کار بازسازی این خانه ها را آغاز کنند و با تغییر کاربری در چرخه گردشگری استان حضور یابند.

وی ادامه داد: وی از مردم خواست به بافت تاریخی کرمان باز گردند و مهاجرت مردم از این بخش از شهرها در ارائه خدمات شهری مشکل ساز دانست و افزود: سرانه جمیعتی در کرمان ۴۰ نفر در هکتار است.

بابایی افزود: باید بافت تاریخی کرمان شاهد باز گشت سرمایه و جمعیت باشد تا بتوانیم از این سرمایه در خلق ثروت استفاده کنیم.