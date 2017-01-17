کشت گلخانه ای در کرمان توسعه می یابد

عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به خشکسالی در استان کرمان باید از روش های علمی در کشاورزی استفاده کنیم و با مکانیزه کردن آبیاری بیشترین بهره وری را ایجاد کنیم.

وی در خصوص کشت گلخانه ای گفت: توسعه کشت گلخانه ای در کرمان هدف گذاری شده است و در این راستا تلاش روز افزون در دستور کار است و در سه سال گذشته ۱۹ هزار مزرعه و باغ تحت پوشش آبیاری مکانیزه قرار گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان خشکسالی را مهمترین مشکل کشاورزی در استان کرمان دانست و افزود: با توجه به کاهش بارندگی در سال جاری باید برای رفع مشکل کم آبی و مصرف بهینه آب تلاش کنیم.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد آب مصرفی در آبیاری سنتی هدر می رود ضمن اینکه نباید کشت های سنتی نیز ادامه یابد و اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از کشت محصولات آب بر نیز باید در دستور کار باشد.

وی از ارائه تسهیلات قابل توجه برای استفاده از آبیاری مکانیزه خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از هزینه های طرح توسط تسهیلات کم بهره و کمک های دولتی تامین می شود.

سعیدی گفت: نباید از آب در تولید محصولات کم بازده استفاده کنیم.